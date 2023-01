- Por Carlos Guajardo -

“Es evidente que no había ningún interés en buscarlo. Lo que dice el ministro Aníbal Fernández es una falta de respeto a todos los vecinos de Villa Mascardi y la Comarca Andina. Todas nuestras denuncias fueron desestimadas. Y yo les dije que lo tuve cara a cara en La Cristalina.

E incluso donde vio la final del mundial. Pero la contestación del ministro fue “estamos trabajando. Una burla”, le dijo a Red43 Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, uno de los lugares más afectados por los ataques que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)liderada por Facundo Jones Huala se atribuyó.



Frutos agregó que “sabíamos que desde que se profugó de Chile estaba entre nosotros. Yo lo tuve en La Cristalina (es su vivienda que fue destruida por un incendio que se atribuyó la RAM), cara a cara. Puedo dar fe de eso. Incluso lo describí con sus nuevos rasgos”.



El vecino de Mascardi dijo que la detención de Jones Huala “nos da algo más de tranquilidad. Pero acá hay que encarcelar a toda la banda.



Hay que enjuiciar y meter en prisión al resto de los prófugos que se escondieron. Y que seguramente también andan por Mallín Ahogado, Cuesta del Ternero o el El Bolsón que era donde se movía Jones Huala.



Y aclaró que “el lugar donde más estaba era Mallín Ahogado, en la casa de su prima Romina Jones al lado de la placita de los Veteranos de Malvinas. Incluso yo mismo informé donde vio la final del mundial, que fue en esa misma casa. Pero la contestación del ministro Fernández fue “estamos trabajando”.



Mallín Ahogado es un paraje rural ubicado en el Departamento de Bariloche, a tres kilómetros de El Bolsón. Está rodeado de un paisaje de montaña, bosques de coníferas, ríos y lagos. Según Frutos ese fue el lugar elegido por Jones Huala cuando pudo cruzar la frontera por algún paso clandestino.



Jones Huala fue detenido este lunes en El Bolsón cuando una vecina denunció que alguien quería entrar en su casa por la fuerza. Nunca supo que se trataba del activista prófugo de la justicia chilena desde el 15 de febrero del año pasado. En el momento de la detención estaba ebrio (1,31 de alcohol en sangre) y vestido de mujer, con una pollera de jean y una blusa negra. En Chile purgaba una condena a 9 años por haber incendiado una vivienda rural y por tenencia de armas.



Frutos también criticó a la gobernadora de Río Negro. “Es increíble como la gobernadora Arabella Carreras insiste en que la detención se debió a una investigación de larga data. Y es cierto que lo apresaron porque una señora lo denunció, esto fue asi. Muy mal trabajo han hecho. Fueron desestimadas todas nuestras denuncias de manera permanente. Es evidente que no querían encontrarlo”.



Y expresó que “tenemos algo más de tranquilidad, más que nada para que el gobierno se convenza de una buena vez que no puede seguir apoyando

a estos grupos de delincuentes. Al señor Jones Huala buena parte del gobierno lo tiene como un revolucionario bolchevique quizá. Como un idealista. Aquellos que tienen esa remembranza de los años 70, de esos revolucionarios que ya no pueden estar en el campo de batalla como Perdía, Vaca Narvaja y demás que están también por esta zona”.





Respecto a la captura de Jones Huala expresó que “estaba muy desmejorado cuando lo detuvieron. Seguramente se golpeó en la borrachera que tuvo y habrá estado peor. Porque el control de alcoholemia que le hicieron fue bastante después. Seguramente no estaba en sus cabales para nada. Y fue encontrado de esta manera en una estado cercano a lo bizarro, vestido de mujer y ebrio”.



Respecto al tiempo que puede demorar la extradición, el presidente de la Junta Vecinal de Mascardi dijo que “en su primera detención la extradición tardó porque decían que era un preso político. Pero apostemos a que esta vez hagan los trámites lo más rápido posible. Pero hay mucha trampa en esto. No me extrañaría que los organismos de Derechos Humanos salgan a defenderlo y hacer presión para que no lo extraditen. Pero debe volver a Chile a cumplir su prisión completa”, finalizó