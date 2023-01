Comenzó la segunda semana del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, en el que están acusados los 8 rugbiers. El foco de esta semana será la prueba forense del expediente.

En la jornada del lunes declararon Diego Duarte, el autor de la autopsia realizada en la morgue del hospital de Pinamar, y la médica emergentóloga, Carolina Giribaldi Larrosa, quienes dieron más detalles del estado en qué encontraron a Fernando.

El médico autor de la autopsia señaló un traumatismo severo de cráneo, un golpe muy fuerte en la cabeza que le provocó un sangrado interno y la muerte inmediata. En términos del expediente, aseguró que Fernando “habría fallecido por paro cardíaco, producido por Shock Neurogénico debido a traumatismo grave de cráneo”.

El diagnóstico sostiene que el golpe causó una “hemorragia masiva intracraneana intra-parenquimatosa sin fractura ósea”.

"Hice un examen previo para tener la visualización de con qué me iba a encontrar en la autopsia. Fernando yacía en una cama, presentaba múltiples agresiones en la parte del rostro. Pedí que se le realice una tomografía computada para ver un panorama general de lo que presentaba el cuerpo. El resultado tardó un rato en llegar. Yo lo vi y tenía una importante hemorragia por dentro del cráneo. Además, tomé imágenes con mi celular particular para tener una aproximación de las características de las lesiones que aún conservo en mi teléfono”, dijo.

"En cara y cráneo presentaba la mayoría de los golpes. Son áreas centrales porque allí se alojan la mayoría de las funciones del organismo. El tronco cerebral era lo que presentaba más daños”, concluyó el médico.

Por su parte, Carolina Giribaldi Larrosa, médica desde hace 18 años en el Hospital municipal de Villa Gesell, contó que la madrugada del 18 recibió un llamado al 107 a las 5, sobre un aviso de “un masculino inconsciente en la vía pública”. y agregó: “Fuimos en ambulancia y encontré a este joven sin signos vitales. Estaba siendo asistido por personal. No identifiqué si era de los bomberos. Le estaban haciendo RCP. Le había colocado un DEA. Se trata de un desfibrilador automático muy sencillo de utilizar”.

Al referirse a como constató que Fernando no tenía signos vitales, la mujer, explicó: “No tenía movimiento respiratorio y no tenía pulso”. Durante el viaje al hospital, se le practicó RCP con oxígeno porque no tenia signos vitales.

En ese momento, el desfibrilador externo automático (DEA) informó: “'Paciente en asistolia'. Continúe el masaje cardíaco, cada vez que me detenía para ver el monitor, el aparato volvía a decir lo mismo. Cuando el paciente está en asistolia, el DEA no dispara. Recién lo hace cuando se recupera el ritmo. Si eso hubiera pasado el DEA lo hubiera censado e indicado que me alejara para volver a un ritmo normal”.

El fiscal le preguntó por la lesión en el cráneo de Fernando, a lo que la médica, responde que cuando hay una hemorragia cerebral masiva no hay posibilidad de sobrevivir. “El tronco encefálico es fundamental. El paro cardíaco irreversible: se puede estimular el corazón manualmente, pero no tiene estímulo propio. Lo mismo pasa con el sistema respiratorio. Es imposible que alguien sobreviva si tiene una lesión en un centro respiratorio o cardíaco”, resaltó.

Consultada sobre el estado de la víctima, sostuvo: “Tenía manchas de sangre en la nariz y la boca, pero no era abundante. No tenía camiseta, sí pantalón. Estaba tendido en el suelo y había mucha gente alrededor. Nadie me explicó qué era lo había sucedido”. Sobre las lesiones en rostro y cuello de la víctima, la testigo dijo que eran hematomas grandes y longitudinales. “Se veía una marca atípica, rara, en forma de zigzag del lado de la mejilla”, dijo en referencia a la lesión compatible con la zapatilla de Máximo Thomsen.