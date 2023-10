El secretario general del SOEME y ZO, Antonio Osorio, en diálogo con Red43 se refirió a las negociaciones con el Ejecutivo Municipal para otorgar un bono a los empleados municipales.

"Presentamos una nota entendiendo que habíamos quedado cortos con lo que cerramos para el primer semestre y estos dos meses", sostuvo en relación a las negociaciones paritarias.

En este marco, señaló que desde el sindicato se solicitó un bono o aumento al básico de los trabajadores.

"Ellos entendieron que los recursos no son seguros y por eso prefirieron trabajar sobre un bono. Este mes nos estaríamos reuniendo para hablar de un aumento, un bono no remunerativo no afectaría al básico y sería una sola vez", destacó sobre la continuidad de las reuniones con el municipio.

Respecto al bono, se solicitó el mismo que fue otorgado por el Gobierno Nacional para paliar los efectos de la devaluación del tipo de cambio luego de las PASO. Se trataría del pago de 30 mil pesos por el mes de septiembre, el cual se pagaría en un solo pago y por planilla complementaria.

Además, se evalúa la posibilidad de que haya un segundo pago de 30 mil pesos por el mes de octubre, aunque esto dependerá de los fondos disponibles.

Respecto a la negociación paritaria, el dirigente gremial sostuvo que habrá una nueva reunión con el Ejecutivo municipal luego de que se conozcan los números de la inflación de septiembre.

"Va a ser un fin de año muy complicado. Por ahora apuntamos a tener buenas negociaciones, buen dialogo y ver cómo pasamos esta tormenta", concluyó.