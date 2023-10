Menores detenidos disconformes con la comida que le sirvieron en la cena que no incluía pan, provocaron un incendio en varias celdas del COSE, el establecimiento penitenciario ubicado en la ruta 3 entre Trelew y Madryn. Los detenidos se amotinaron el martes por la noche para exigir mejores condiciones en su detención. Según indicaron fuentes policiales, la protesta habría comenzado debido a que no les gustó la comida que sirvieron en el lugar, que anoche fue guiso, y porque no les habrían dado pan.

El conflicto comenzó a las 23.20 horas, cuando cuatro menores comenzaron a patear y dañar el SUM N°1 del establecimiento.

Ante un incendio provocado por los detenidos en el SUM, el Grupo Antimotines del Instituto Penitenciario Provincial intervino, accediendo a través de la puerta de acceso a las Celdas 1 y 2. Se efectuaron disparos disuasivos para intimidar a los reclusos que iniciaron el motín.

Se le dio aviso del caso al personal de Bomberos Voluntarios que actuó sofocando las llamas que dañaron parte del mobiliario del centro de detención. También se quemaron colchones altamente inflamables por lo que la acción de los bomberos impidió que la cosa pasara a mayores.