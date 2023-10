El propietario de Esquel Propiedades, Fernando Sánchez, se refirió a la aprobación de las modificaciones en la Ley de Alquileres.

"Queda demostrado que la gente que tiene la responsabilidad de resolver los problemas de la gente hace lo contrario. Ya tenemos una ley nefasta que ha perjudicado a propietarios e inquilinos y a nosotros", sostuvo.

En este marco, destacó que las modificaciones aprobadas por el Senado de la Nación son "pobres y magras". "Lo único que hacen es entorpecer la posibilidad del inquilino de alquilar una propiedad y del propietario poner su propiedad a renta", señaló.

Destacó que solo dos puntos del texto vigente fueron modificados y que la nueva propuesta de la Cámara de Diputados era "más coherente".

Uno de los puntos que cambia en la Ley es el índice que se tomará para actualizar los contratos. En este caso se utilizará el que publica el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y que se utiliza en los créditos Casa Propia y Procrear II,

"No resuelve nada. Ningún propietario en su sano juicio, pondría al mercado los alquileres, salvo que lo necesite. No están tentados, lo que generan con estas modificaciones es buscar la línea b, para ir por otro lado para ver cómo puedo tener un contrato personal con el inquilino; coordinar entre las partes y que no se blanqueen esos alquileres.", lamentó-

Sánchez indicó que no tiene buenas expectativas en relación a la situación de los alquileres. "Va a seguir todo igual. La ley es a tres años, y el ajuste, que si bien es cada 6 meses, no resuelve la cuestión de que hay mucha gente que no quiere comprometerse a tres años con la situación que tenemos", sostuvo.