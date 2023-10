Las campañas y propagandas de los candidatos presidenciales de todas las fuerzas políticas concluyeron este viernes a las 8, a 48 horas del inicio de los comicios que se desarrollarán el domingo en todo el país, mientras las distintas coaliciones y partidos realizaban la puesta a punto de sus respectivos búnkeres, donde aguardarán los resultados de las elecciones generales.



La veda electoral que se inició en la mañana del viernes contempla la prohibición de realizar actos públicos, proselitismo, publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, según establece la legislación.



Lo que no se puede hacer



➜ Campañas o publicidades electorales.



➜ Declaraciones de propaganda política por parte de funcionarios o medios de comunicación.



➜ El uso de banderas, distintivos o insignias partidarias desde 12 horas antes y tres (3) después de cerrado los comicios.



➜ Publicar o difundir encuestas o proyecciones sobre el resultado electoral durante la realización de los comicios y hasta tres (3) horas después del cierre.



➜ Vender bebidas alcohólicas a partir de las 20 del sábado hasta las 21 del domingo.



➜ Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos.



➜ Organizar espectáculos masivos al aire libre o en recintos cerrados, fiestas deportivas, teatrales y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.



➜ Abrir organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar de las mesas de votación.



➜ Portar armas.



También se establecen penas de dos (2) meses a dos (2) años de prisión para aquel que “con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse a hacerlo” y de hasta tres (3) años para quien “utilizare medios tendientes a violar el secreto de sufragio”.



Los candidatos que no respeten la veda podrán perder el derecho a recibir contribuciones, subsidios y recursos de financiamiento público anual por un plazo que oscila entre uno y cuatro años. También dejarán de percibir, según la norma, fondos para el financiamiento de una o dos elecciones.



QUÉ SE ELIGE

Los más de 35 millones de argentinos habilitados para votar este domingo elegirán Presidente y Vicepresidente entre las cinco fórmulas que superaron el piso del 1,5 por ciento de los votos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto.



Las fórmulas son Sergio Massa-Agustín Rossi (Unión por la Patria), Javier Milei-Victoria Villaruel (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich-Luis Petri (Juntos por el Cambio), Myriam Bregman-Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad) y Juan Schiaretti-Florencio Randazzo (Hacemos por Nuestro País).



Además, elegirán 24 senadores nacionales en representación de ocho provincias, 130 diputados nacionales en todo el país y 19 parlamentarios del Mercosur para el distrito nacional y 24 para el distrito regional.



También el domingo habrá elecciones gubernamentales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. El resto de las provincias ya tuvieron sus comicios en forma desdoblada a lo largo de todo el año, mientras Corrientes y Santiago del Estero no tendrán que elegir gobernadores por su calendario electoral diferenciado.

Segunda vuelta

El sistema electoral que rige en el país, modificado por última vez en la reforma constitucional de 1994, impuso que los comicios para la categoría a presidente incluya la posibilidad de una segunda vuelta o balotaje.



Para ser consagrada este domingo, una de las fórmulas que superaron las PASO deberá conseguir el 45% de los votos afirmativos o el 40% de los votos afirmativos y una diferencia de 10 puntos respecto de la fórmula que se ubique en segundo lugar.



En caso de que ninguna alcance esos guarismos, se celebrará la segunda vuelta, que la Constitución ordena realizar dentro de los 30 días posteriores a la elección general y que ha quedado establecida para el 19 de noviembre.





Dónde esperarán los candidatos los resultados

Tras los cierres de campaña que realizaron las distintas fuerzas políticas entre miércoles y jueves, los candidatos se llamaron a silencio este viernes y sus equipos de campaña alistaban los búnkeres donde esperarán los resultados del domingo.



La oficialista Unión por la Patria (UxP) se congregará en el espacio cultural C Complejo Art Media, ubicado en avenida Corrientes 6.271, en el barrio porteño de Chacarita el mismo que albergó a la coalición en las PASO.



En tanto, el espacio elegido por JxC para aguardar los resultados fue nuevamente el salón Goldcenter del predio Parque Norte, ubicado en Cantilo y Güiraldes, en la Costanera Norte.



La Libertad Avanza recibirá los resultados de la elección en el Hotel Libertador, ubicado en la avenida Córdoba 690, en el barrio porteño de San Nicolás.



La dirigencia y militancia del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U), lo hará en el porteño salón Il Sorpasso, en Humberto 1° 478, mientras el espacio Hacemos por Nuestro País, se congregará en el hotel Quorum, situado en La Voz del Interior al 7.000, en las afueras de la capital de Córdoba.





Los resultados, desde las 22

Los resultados del recuento provisorio se publicarán en el sitio resultados.gob.ar y, según las autoridades electorales, comenzarán a ser difundidos a partir de las 22 del domingo.



"Tenemos el mismo desafío que en las PASO que es tener los resultados lo antes posible. Vamos a esperar tener un resultado este consolidado y que sea representativo, en un horario semejante al las PASO, alrededor de las 22 horas", indicó Schiavi a la prensa en la sede de Correo Argentino ubicada en el Mercado Central de Buenos Aires.



Allí, junto a la presidenta de Correo Argentino, Vanesa Piesciorovski y la directora de Servicios Electorales de Correo Argentino, Mariana Aballay presentaron detalles del operativo de urnas que comienza este viernes en todo el país.



Schiavi explicó que en distritos como la ciudad y la provincia de Buenos Aires "la carga será más lenta porque tienen el doble de categorías que escrutar, lo que impacta en la carga de datos".



Asimismo, señaló que los ciudadanos "que no participaron de las PASO obviamente pueden votar en la general" del próximo domingo.



"No hay ningún impedimento. También si no votó en los comicios de 2021 y quiere votar ahora, puede hacerlo", explicó el funcionario.