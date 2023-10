El Jefe de la Seccional Primera de Esquel, Crío. Omar Martínez, se refirió a la intervención en una fiesta clandestina con menores de edad en la Sirio Libanesa.

"Se articuló un operativo de prevención junto con Comercio de la Municipalidad. La intervención fue a las 3.50 horas en la Sirio Libanesa donde se constata una fiesta con la presencia de menores que no tenía autorización formal", sostuvo.

Además, destacó que la intervención se realizó debido a que se observó a jóvenes menores de edad ingiriendo alcohol, por lo que Comercio procedió a la clausura del evento.

"Se realizan las comunicaciones con los progenitores de los menores y a los fines de su resguardo son restituidos en el mismo lugar", indicó.

"El evento no estaba habilitado, no tenía una autorización del municipio. Si no cuenta con esta formalidad, es un evento clandestino", aclaró.

Asimismo, destacó que la Comisaría Primera lleva adelante operativos de control y prevención durante los fin de semana, en el horario de cierre de locales nocturnos. En caso de encontrar irregularidades, se trabaja de forma articulada con Comercio del municipio.