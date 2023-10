El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, participó del seminario “Puentes al mundo productivo”, organizado por la Fundación Observatorio PyME, que tuvo como punto principal trabajar sobre vinculación entre el mundo de los oficios y la producción.

La actividad, que se desarrolló en la sede de la Cámara Industrial y Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagónica (CIMA), estuvo destinada a funcionarios públicos, autoridades educativas, referentes empresariales, profesionales y emprendedores.

Estuvieron presentes el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia del Chubut, Leandro Cavaco; el director ejecutivo de la Fundación Observatorio PyME (FOP), Vicente Donato; el presidente de CIMA, Oscar Dethier; el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre junto a la viceintendenta, Noelia Corvalán; el intendente de electo de Trelew, Gerardo Merino; referentes del Ministerio de Trabajo de la Nación y representantes de las Cámaras de Industria, Comercio y producción de Rawson, Trelew y Puerto Madryn, empresarios y emprendedores.

En este sentido, el ministro Cavaco se refirió al público y mencionó que “en esto vemos reflejado el espíritu del trabajo que lleva adelante la provincia de Chubut y la impronta que hemos logrado que es que el sector público, el privado y del conocimiento, de la ciencia y de la educación, estén trabajando en conjunto para el desarrollo y el progreso de nuestra provincia y de cada uno de nuestros municipios”.

“Me parece que esa es la única forma que tenemos nosotros de poder trabajar para generar valor y agregar valor para exportar conocimiento. Si nosotros seguimos trabajando como lo venimos haciendo sin lugar a dudas esas políticas públicas van a tener un efecto positivo en el territorio y vamos a lograr buenos resultados”.

Impresionante convocatoria

En tanto que el presidente de CIMA, Oscar Dethier remarcó que “esta impresionante convocatoria es producto del compromiso que tiene nuestra comunidad para hacer verdad que la competitividad sistémica y que todos los actores públicos, privados formamos parte de los resultados que nos deben permitir un mejor futuro”.

“Hoy tenemos necesidad de levantar el nivel cultural y el nivel de la capacidad operativa de nuestra fuerza de trabajo, pero también de la integración que hacemos como comunidad territorial no solamente como ciudades por eso están presentes todos los que nos acompañan y realmente estamos muy emocionados y muy esperanzados con que se produzcan nuevos resultados. No se pueden tomar decisiones y no tenemos datos económicos si no tenemos información cierta en eso”, señaló Dethier.

Interés en la micro región

El director ejecutivo de la Fundación Observatorio PyME (FOP), Vicente Donato señaló que “nosotros vemos como fundación que tenemos un gran interés en esta microrregión, porque la verdad que vemos una microrregión muy integrada en distintos sectores con gran potencialidad en el turismo, la industria, el sector agroalimenticio, la logística. Para nosotros es un gran motivo de incentivo para mirar y mostrar la región en una perspectiva más internacional porque más allá del tembladeral macroeconómico en el cual nos encontramos en este momento, tenemos que mirar para adelante”.

“Necesitamos que las ciudades y las microregiones hagan un esfuerzo de producir sus propios datos homologados, comparables, no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional porque los inversores externos y también los inversores del país tratan de mirar esos datos para tomar decisiones”, finalizó Donato.