La Cooperativa de Rawson vivió una asamblea “caliente”. Desde consejeros que tuvieron que abandonar el lugar custodiados por la policía, bombas de estruendo, griterío y hasta un mensaje del gobernador electo Ignacio Torres a Maximiliano Valle felicitándolo por la victoria en las elecciones. La asamblea fue fiscalizada y controlada por el subsecretario de Asociativismo y Economía Social de la Provincia, Carlos Arzán y el abogado Jorge Sarries en representación de la Secretaría de Trabajo, además de la escribana que labró las actas correspondientes.

Asistieron 48 del total de 54 delegados de la lista Celeste y Amarilla, mientras que por la lista blanca fueron 6 de los 14 elegidos.

Uno de los puntos “calientes” de la asamblea fue el momento de abordar el balance, el cual no fue aprobado. En ese momento, estalló una bomba de estruendo afuera de las instalaciones, hecho que, según Maxi Valle, impulsor de la lista ganadora la pasada semana, “fue arreglado por Yaniez para tener la excusa de levantarse de la asamblea y abandonar la reunión junto a sus pares”.

Los presentes fueron asesorados por las autoridades competentes y se le dio continuidad eligiendo por mayoría a Patricia Gallegos cómo presidenta de la Asamblea.

La delegada Silvina Cabrera, quien acompañó a la lista Celeste y Amarilla durante todo el proceso, fue la encargada de pedir la palabra y hacer moción concreta para remover del cargo a los Consejeros con mandato cumplido e incumplimiento de funciones por no haber presentado en tiempo y forma los balances de la entidad.

Luego, agregó que también era falta grave «abandonar la asamblea» como lo hicieron los destituidos del Consejo de Administración.

Posteriormente se hizo moción para que sean invitados a abandonar las oficinas del primer piso porque ya no tenían el cargo de Consejeros. La asamblea, siempre por mayoría, aprobó también esa determinación.

Yaniez, Jansalles y Jaramillo salieron por la puerta de atrás de la Cooperativa con custodia policial hasta sus vehículos. En tanto, Griffiths salió por la puerta de adelante, acompañado por Maxi Valle que garantizó su seguridad, para luego despedirse con un fuerte apretón de manos en la vereda de la entidad.

Al cerrar el tratamiento del orden del día los Consejeros, referentes, delegados y simpatizantes de la lista Celeste y Amarilla celebraron fuera del recinto. Se tomaron fotos e hicieron videos cantando y anunciando a Heladio Gómez como futuro presidente.

Lo concreto es que hoy lunes, con el respaldo mayoritario de los delegados de la asamblea, los Consejeros que quedan en ejercicio del cargo van a escuchar la propuesta de postular a Heladio Alberto Gómez como nuevo presidente de la Cooperativa de Rawson.

Según trascendió, los nuevos Consejeros, por disposición de la asamblea, harán una auditoria administrativa y contable por presuntas irregularidades. Confirmaron además que irán con denuncias concretas a la Justicia en caso de considerarlo necesario.

Por su parte, Maxi Valle confirmó que los nuevos Consejeros trabajarán en línea con lo que piensa el electo gobernador Ignacio Torres, quien, dicho sea de paso, le envió mensaje de WhatsApp al ex candidato a intendente de Despertar Rawsense, felicitando “por todo el trabajo realizado para buscar transparencia y participación del asociado en la Cooperativa de Rawson”. Asi las cosas y con un clima nada amistoso se llevó a cabo la asamblea en la que quedaron elegidas las nuevas autoridades.