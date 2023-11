El Gobernador electo de la Provincia del Chubut, Ignacio Torres, junto a los legisladores electos de Juntos por el Cambio, brindó una conferencia de prensa en las instalaciones del Hotel Rayentray de Trelew que tuvo como tema principal los "acomodos de parientes y amigos en la Legislatura".

"Hemos escuchado muchas cosas que no son ciertas y tomamos la decisión de decirle a los chubutenses que a partir de hoy no vamos a insistir más con los acuerdos de transición. Del gremio de la Legislatura decían que no había extorsión ni condicionamientos; es mentira. A nosotros nos pusieron como condición para sesionar una serie de acomodos de parientes o amigos en la Legislatura", expresó Torres, acompañado por Gustavo Menna, Gerardo Merino, Daniel Hollmann, Sergio Ongarato, Karina Otero, entre otros legisladores.

"Esto no solo que no lo vamos a permitir, sino que si tendemos que sesionar en el café de la esquina o en la biblioteca lo vamos a hacer. Lo que es ilegal es que no nos dejen sesionar. De acá al día de la asunción no vamos a ceder ante ningún tipo de extorsión; vamos a exigir que las comisiones paritarias sean abiertas y tener acceso a todas las solicitudes que se hagan"

En esta línea, agregó que "cuando tengamos impedimentos de avanzar en leyes, haremos lo que estamos haciendo ahora; explicar a la ciudadanía lo que está pasando".

"Nos están pidiendo que ingresen sus hijos, esposas o amigos, o que se creen cargos. Todo lo contrario a lo que queremos sobre un gobierno austero y transparente"

Además, Torres adelantó que posiblemente se haga un llamado a sesión extraordinaria y bregó por llevar la tranquilidad a los chubutenses honrando con hechos lo que se dice.