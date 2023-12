El gobernador electo de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, participó en calidad de disertante de la 29º Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se realizó este jueves en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, bajo el lema “Hay industria, hay futuro”.

En su intervención, aseguró que “en nuestra provincia hay una generación de jóvenes muy frustrados por todas las clases que se fueron perdiendo en los últimos cinco años, y es nuestra obligación brindarles las herramientas que necesitan para poder insertarse en el mundo laboral actual, agregando que "para fortalecer la industria necesitamos una generación educada y capacitada".

Crisis educativa sin precedentes



A lo largo de su alocución, Torres se refirió a la situación actual de Chubut en materia educativa, señalando que “para que las empresas vengan a invertir necesitamos ofrecer una mano de obra calificada, y la realidad es que en estos últimos años nuestra provincia atravesó la peor crisis educativa de toda su historia”.

“En Chubut hay una generación de jóvenes que están muy frustrados, que necesitan recuperar todo ese tiempo que se fue perdiendo en los últimos cinco años donde sólo tuvimos un año completo de clases regulares”, puso en claro Torres, agregando también que “es ahí donde tenemos que estar presentes nosotros como Estado, brindándoles a nuestros jóvenes las herramientas que necesitan para poder capacitarse y lograr insertarse en el mundo laboral actual”.



"Sin educación no hay futuro"



Además, detalló que “Chubut es una provincia eminentemente extractiva, y nos cuesta mucho agregar valor, por eso resulta tan importante que podamos formar a nuestros jóvenes de manera intensiva, garantizándoles a las industrias que quieran radicarse en el territorio chubutense una mano de obra verdaderamente calificada”.

“Nuestra prioridad absoluta va a ser recuperar todo el tiempo de clases que se perdió, porque sabemos bien que sin una generación educada no hay futuro para la industria, no hay futuro para Chubut, y no hay futuro para la Argentina”, explicó Torres.



Desafío de la dirigencia política



Por último, el futuro mandatario provincial cerró su participación en la 29º Conferencia Industrial refiriendo que “yo siempre soy optimista, incluso en un contexto de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo, porque considero que nuestro país se encuentra en un momento bisagra donde la dirigencia política tiene que demostrar la grandeza suficiente para salir de esa Argentina pendular que ya conocemos y dejar de refundar todo cada cuatro años”.

“Es fundamental que los dirigentes podamos estar a la altura del desafío que tenemos por delante, y que trabajemos todos los días para mejorar la vida de cada uno de los argentinos”, concluyó Torres.