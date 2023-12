El intendente de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, juró hoy por un nuevo período al frente del Ejecutivo comunal, y más tarde tomó juramento a los nuevos integrantes de su gabinete.



El acto se llevó a cabo en un Polideportivo Municipal colmado de público, autoridades y referentes sociales, entre los que se destacaba el intendente de la ciudad de Esquel, Matías Taccetta, quien llegó junto a varios miembros de su propio gabinete y la presidenta del Concejo Deliberante de la vecina ciudad, Norma Trucco.



En el lugar se dio continuidad a la sesión del Concejo Deliberante que ayer pasara a un cuarto intermedio tras la jura de los y las ediles.



En la ocasión, la presidenta del HCD, Claudia Garitano, tomó juramento formal al reelecto intendente Ingram que conducirá los destinos del Municipio hasta el 2027. Cumplida la puesta en funciones del intendente, los ediles dieron por terminada la sesión, y fue el momento en el que Ingram comenzó con la toma del juramento de rigor a quienes desde ese momento cumplirán funciones en las diferentes secretarías, subsecretarías y direcciones.



Quienes fueron confirmados en sus respectivas carteras son Cecilia Purzel en Secretaría Hacienda; Elisabeth Sánchez, en la Secretaría de Obras Públicas; Juan Manuel Peralta en la Secretaría de Turismo; Carlos Sainz en la Secretaría de Deportes; Alan Krieger en la Subsecretaría de Espacios Verdes y Jorgelina Silva en la Dirección de Zoonosis. También hay funcionarios del gabinete a quienes se asignaron nuevas tareas, como el caso de la abogada María Emilia Perrone, quien ocupará la importante Secretaría de Coordinación de Gabinete; Mario Jones ahora en la Secretaría de Bromatología Inspección, Higiene y Tránsito; Marcelo Sosa a cargo de la Dirección de Gobierno; y Nicolás Ewdokimoff en la Dirección de Educación Ambiental.



Entre los funcionarios que se incorporan al equipo de Ingram están: Sandra Muñoz en la Secretaría de Desarrollo Social; Verónica Núñez a la Secretaría de Producción; Gustavo De Vera, en la Secretaría de Cultura y Educación y Maximiliano Marcheti como Subsecretario de género.

Al hacer uso de la palabra, el intendente Ingram comenzó expresando su agradecimiento a su entorno familiar, en especial a su esposa e hija, a su madre y hermanos. También tuvo palabras de reconocimiento a los intendentes mandato cumplido presentes en el acto: Carlos Mantegna, Juan Garitano y Omar Aleuy. De igual modo, el intendente nombró y agradeció a concejales salientes y también a los funcionarios que en algún momento pasaron por su gabinete a lo largo de los cuatro años del mandato recién cumplido.

“Esta es una responsabilidad que asumí en el año 2019 y que renuevo hoy, con las mismas convicciones y sabiéndome acompañado por las y los concejales, los funcionarios de gabinete, por el personal municipal, por autoridades y equipos de trabajo de otras instituciones y por la comunidad trevelinense”, comenzó diciendo Ingram.



“Nos tocó atravesar, como comunidad y como responsables del gobierno municipal, momentos complejos y, por cierto, difíciles”, agregó: “Como la pandemia de covid 19 que paralizó al mundo durante más de un año. O los vaivenes de la economía. O algunas situaciones climáticas extremas. Sin ese acompañamiento del que hablé antes, difícilmente hubiéramos podido sobreponernos o superar cada desafío”.



Al referirse a la coyuntura nacional, el reelecto intendente de Trevelin sostuvo que “nuestro país está iniciando un proceso político distinto. Deseo fervientemente que al pueblo argentino le vaya bien y que quienes están asumiendo responsabilidades institucionales, gobiernen para el pueblo y sostengan las políticas implementadas en estos años en beneficio de los habitantes, en particular del territorio profundo, como nuestro caso, para que sigamos teniendo la posibilidad de desarrollarnos en nuestro lugar”.



“Las diferencias políticas quedaron expresadas en la campaña electoral. Así como se eligió nuestra propuesta, el electorado eligió a quién gobernará la provincia y quien al país.



“Somos respetuosos de la voluntad popular –agregó Ingram-. Y es justamente esa voluntad popular, la que nos da el mandato de ser permanente gestores y defensores de los intereses de las familias trevelinenses, y nos obliga a gobernar, respetando y haciendo respetar las normas vigentes, buscando armonizar el funcionamiento de la sociedad civil en el marco de la convivencia democrática”.



“Innovar no es lo mismo que transgredir; consensuar no es lo mismo que obedecer; libertad no es libertinaje”, sentenció.

Ingram destacó los logros y trabajos realizados durante los cuatro años anteriores, destacando que “asumimos el rol de ser impulsores del desarrollo y acompañantes de quienes, desde el sector privado, apostaron a construir el Trevelin del mañana, una sinergia que nos permitió poner a Trevelin como protagonista del desarrollo regional y que su nombre hoy sea conocido en todos los rincones del planeta, y elegido durante dos años, como uno de los mejores pueblos del mundo para el turismo rural”.

Acerca del cuidado del ambiente, Ingram sostuvo que “las y los trevelinenses eligieron un camino: el del trabajo, el respeto a la diversidad cultural y el cuidado del ambiente”.



“Defender esas posiciones ante algunos funcionarios de otros niveles –señaló-, nos costó que Trevelin quedara relegada de algunas políticas”.

“Sin embargo, seguimos adelante, convencidos y respetuosos del mandato que nos fue dado: nunca dejamos de decir No a la minería metalífera a gran escala, y por ello vamos a seguir defendiendo nuestros cursos y espejos de agua”.

Finalmente, y dirigiéndose a los nuevos concejales que asumieron en sus bancas horas antes, el intendente les aseguró que “siempre estarán los despachos del Poder Ejecutivo con sus puertas abiertas para escuchar las propuestas, las disidencias, las críticas. Quizás, en algunos casos nos cueste ponernos de acuerdo en un todo, pero siempre buscaremos consensos. Ese es el sentido de la democracia”.



Y a los miembros de su nuevo gabinete, Ingram les pidió “hacer todo lo posible para que cada vecino y vecina que acude al municipio se vaya con una respuesta. Aunque a veces esa respuesta no es la que esperaba”.



“Fue y es nuestra forma de trabajo el no hacer promesas. El único compromiso siempre fue el de trabajar, gestionar y administrar responsablemente los recursos”, concluyó el mandatario municipal.