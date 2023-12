El Integrante de la Cámara de Comercio de Esquel, Claudio Selva, dialogó con Red43, sobre la situación económico comercial en la ciudad y el impacto en el sector ante los anuncios del Gobierno Nacional.

En este sentido, Selva explicó que "es una situación compleja que el vecino está viviendo día a día. No se alcanzan a respetar las normas de exhibición de precios porque los aumentos llegan muy rápido".

"Los comerciantes están tratando de cumplir pero no llegan a actualizar los precios. No es fácil reemplazar tres mil precios uno por uno de rápida", detallo el comerciante.

Asimismo, Selva detalló que los aumentos "deben ser criteriosos para que no se escapen los precios y hay mucha incertidumbre, y el comerciante ante la duda quizás eleva un poco el precio".

"A la gente no le alcanza el dinero por el aumento, y creo que la oferta y la demanda va a hacer regular los precios", indicó el integrante de la Cámara de Comercio.

Al ser consultado por la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, Selva aseguró que: "Hoy no tenemos mayor información sobre lo que implica la medida, aunque no son las que más no van a afectar, hay otras más profundas que impactan en el sueldo y en el trabajo".

Por último manifestó que "hay que diferenciar cómo se manejan las grandes empresas y los pequeños comerciantes, en donde los trabajadores son sus pares". Concluyendo que "como comerciante no quiero hacer nada que perjudique a las personas con las que trabajo, en cambio, una empresa grande va a responder al capitalismo".

En Esquel algunos comercios quitaron los precios de las góndolas por la creciente inflación (red43.com.ar)

M.M