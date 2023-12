El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, acompañó este sábado a la comunidad de Camarones y a su intendenta, Claudia Loyola, en una importante serie de inauguraciones que tuvieron lugar durante la mañana. Allí, el mandatario provincial también le tomó juramento a Loyola, quien asumió al frente del municipio por el período 2023-2027.

Arcioni y parte del equipo de gobierno fueron recibidos por autoridades municipales para realizar el descubrimiento de placa en la piedra fundamental de la obra del Interconectado Garayalde – Camarones en muestra de reconocimiento al gobernador.

Siguiendo con el recorrido, se inauguró más de 3.000 metros cuadrados de adoquinado en zona de playa y junto a vecinos y vecinas de la ciudad, se realizó la inauguración de la esperada Guardería Infantil Municipal.

Junto a los mandatarios estuvieron presentes los ministros de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, y de Infraestructura, Gustavo Aguilera; el subsecretario de Obras Municipales, Sergio Ramón, y su par de Información Pública, Vanesa Abril; funcionarios municipales, concejales entrantes y salientes; miembros de fuerzas de seguridad; público en general; entre otros.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, se realizó la entrega de diplomas a los concejales electos de Camarones y se leyó la resolución municipal en la que Claudia Loyola fue designada como intendenta por el período 2023-2027.

En este contexto, el mandatario provincial se refirió a los presentes y señaló que “el primer acto oficial lo tuve acá en Camarones, inaugurando el acueducto en un 25 de mayo, ese primer acto era vicegobernador, que a partir de ahí hemos transitado un camino muy largo con muchos obstáculos, pero lo hemos llevado adelante con mucha responsabilidad sobre todas las cosas, con mucha conciencia, con la templanza que hay que tener en los momentos de crisis y, a pesar de esos momentos de crisis, hemos transitado un camino siempre cumpliéndolo con lo que nos comprometimos, que es lo que nos permite hoy al final de una gestión, poder mirar a todos los vecinos a la cara, porque que hemos hecho todo lo posible en cada una de las localidades”.

Continuando con su discurso, Arcioni explicó que “nunca nos preocupamos por responder a agravios, simplemente sabíamos cuál era nuestra responsabilidad, trabajar y revertir una situación que venía hace mucho tiempo y que se desencadenó en un momento determinado. Esa es la responsabilidad que debemos tener quienes gobernamos y quienes encabezan un Ejecutivo. Y fue así como ese largo camino, que comentó Claudia, lo hemos transitado; y al final es inevitable poder mirar hacia atrás y observar todo lo que se ha hecho”.

Y agregó: “En Camarones especialmente recordamos las viviendas tuteladas que estamos haciendo, hemos entregado un refuerzo de viviendas, entre otras cosas. Recuerdo los reclamos que tenían los policías rurales con respecto a los vehículos policiales, y hoy contamos con una policía con automóviles, sumamos tres ambulancias con unidades de traslado, cordones cuneta con más de doce mil metros cuadrados de adoquines, playones deportivos, la planta potabilizadora, el acompañamiento y mantenimiento del acueducto, todo realizado con gestión y un Estado presente”.

“Si no hay energía, no hay desarrollo en el futuro”

Seguidamente, el Gobernador puso en valor al puerto de Camarones y recordó que “todos esperaban que se realicen las obras necesarias para poder tener un puerto totalmente operativo, donde el broche de oro es indudablemente es la obra del interconectado, porque siempre se habla del desarrollo del futuro, pero si no hay energía no hay desarrollo en el futuro y no es solamente en Camarones que hemos hecho esas obras de energías, las cuales fueron obras que se han postergado durante mucho tiempo que, lamentablemente, como muchos decían, ‘si yo no la puedo inaugurar, no la hago’, esa mezquindad lo único que hace es retrasar. Yo sé qué esta obra no la voy a inaugurar, pero me pone feliz poderla haber iniciado y espero que se pueda inaugurar pronto, como también las obras del interconectado de la cordillera, para dejar de usar los motores con gasoil”.

“Hoy Camarones debe estar consumiendo 3500-4000 litros aproximadamente de gasoil por día, imagínense las situaciones de las demás localidades, cuando todos estamos trabajando y hablando del cuidado del Medio Ambiente, y la única que ha levantado la voz siempre reclamando fue la intendenta Loyola”, resaltó.

Sobre el final, Arcioni aseguró que “hicimos muchísimas cosas y tengo la tranquilidad y no solamente en Camarones, sino en toda la provincia, hemos puesto trabajo y gestión y hoy, viendo para atrás y todo lo que hemos hecho en este camino, les puedo asegurar que no nos faltaron obstáculos y se han hecho muchas más cosas que en la época de bonanza de la provincia y hemos dejado una provincia ordenada y rica para que continúen con su crecimiento”.

“Hemos puesto mucho dinero en infraestructura con la obra de energía, con la administración portuaria que ya está lista la resolución y que espero que realmente la decisión política de quién venga lo haga, pero ya la resolución está legislada. Hay muchas cosas para seguir trabajando con los permisos para Camarones y ahí la localidad, realmente va a despegar en lo que es producción, que sea una producción sustentable y no solamente en lo económico”, finalizó”.

En la oportunidad, el Gobierno Provincial también entregó un Banco de Herramientas a dos vecinos de la ciudad, con el objetivo de acompañar los proyectos que ejecutan, beneficiando así la creación de empleo genuino y de calidad.