"Estoy aquí como un vecino más, respaldando este acto democrático para despedir a las autoridades salientes. El intendente Sergio Ongarato siempre me ha apoyado en eventos y en mi participación en Chubut Deportes", afirmó Cachano Barria.

El ex atleta expresó sus buenos deseos para Matías Taccetta y su gabinete, señalando la importancia de trabajar juntos para superar los desafíos que se presenten. "Con Taccetta tenemos buen diálogo, y me sumo a la Secretaría de Deportes, donde Mariano Riquelme y Diego Galmes me han recibido muy bien", añadió.

En el ámbito deportivo, Cachano Barria adelantó que ya hay inscriptos para la 23° edición del Medio Maratón al Paraíso. Destacó la importancia de este evento para mostrar las bellezas naturales de la región, subrayando que, gracias al esfuerzo de 23 años, el maratón se logró consolidar en el calendario nacional.

"La respuesta de los atletas habla muy bien de esta edición. La carrera permite mostrar nuestras bellezas naturales y ya está instalada en el calendario nacional. Esto es el resultado de 23 años de trabajo que han logrado su objetivo", concluyó Cachano Barria, resaltando el impacto positivo del evento en la promoción de Esquel y sus recursos naturales a nivel nacional.