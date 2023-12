A minutos de realizar el acto de jura, el gobernador electo, Ignacio Torres, arribó a la Legislatura acompañado del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal

"Con Claudio estamos trabajando hace tiempo, mañana voy a estar acompañándolo en Santa Cruz", sostuvo, y destacó que su presencia "tiene que ver con esta idea de hermanarnos como región y dar todas las peleas que tenemos que dar para poner a Chubut y Santa Cruz en el lugar que corresponde".

Sobre la presencia de referentes nacionales de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio en su asunción, sostuvo que "son amigos, me enorgullece que sean de distintos espacios políticos y de alguna manera forman parte de esta construcción de hace muchos años en un momento en donde tenemos que poner una agenda de desarrollo por sobre los partidismos y mezquindades políticas, que me estén acompañando me llena de orgullo y entusiasmo para lo que viene",