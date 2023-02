Federico Massoni es precandidato a Intendente de la ciudad de Trelew por la UCR. En diálogo con Red43, comentó los motivos que lo llevaron a postularse y cuáles son sus deseos para la ciudad.

En principio, destacó que "no lo había pensado; dicen que en la política uno tiene el camino trazado, pero yo no lo tenía pensado. Trelew vive un momento feo, oscuro y vemos que está en una especie de coma sin salir, con implementación de políticas que no comulgo en lo más mínimo y que además no tienen resultado para progresar".

"Cuando veo a mi ciudad no quiero esto. Y nunca en la vida me quedé quieto cuando algo no me gusta; eso fue lo que me convenció a candidatearme. Obviamente hay pasos previos. Se me acercó la gente de la UCR, Damián Biss, Manuel Pagliaroni... Para lograr un efecto contundente lo que hicimos fue sacar lo partidario del medio y poner por delante a la ciudad de Trelew. Tenemos ideas modernas e innovadoras"

En este marco, resaltó el trabajo constante que se hace en el marco de la campaña, recorriendo barrios, instituciones con un rol fuerte en la ciudad, como la Cámara de Comercio y escuela de oficios: "hoy estuve en uno de los pocos profesorados de inglés que tenemos en la Patagonia".

"Tenemos un proyecto diferente y una planificación para ser la ciudad progresista a la que la gente quiera venir"

Seguidamente destacó que se siente muy bien en la calle: "no me baso en las encuestas; soy uno de los pocos que puede caminar por todos los barrios de la ciudad".

"Conozco todo además por haber estado como Ministro de Seguridad. Hay grandes flagelos en ese tema; tenemos que ponerle un freno a la inseguridad"

Si bien se encuentra en un proceso interno, como precandidato, Federico Massoni mostró expectativas muy buenas para lo que viene: "el vecino me conoce. La situación que vive la ciudad es crítica y necesita respuestas contundentes. Hoy en día se da un hecho paradójico; aquellos que no están de acuerdo con mi forma, piensan que para generar un cambio en la ciudad se necesita este tipo de política".