La vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi, manifestó su agradecimiento a la Municipalidad de Gaiman y destacó "que es un hecho histórico para Chubut y culminando con las tres etapas, una la ley que entró en vigencia hace dos años, después el sorteo que se hizo en el mes de septiembre y este martes podemos ver este camino con el primer juicio por jurados de esta época".

Banfi hizo hincapié, además, de haber quererlo hecho en esa ciudad del Valle, retomando la tradición del pueblo galés.

Respecto a las características del Juicio por Jurados, Banfi sostuvo: "La ley XV N° 30 establece requisitos generales y la mayoría de los que no pueden ser jurados son depurados del padrón, esta tarea queda en manos del Tribunal y la Secretaría Electoral que va depurando el mismo. En particular, hay requisitos con personas que sean funcionarios públicos, personan que tengan el título de abogado, ciudadanos con condena y fuerzas de seguridad que no pueden ir al sorteo de jurados".

"Ciudadanos y ciudadanas mayores de edad que se comuniquen en el idioma, que sepan leer y escribir, después no hay otro requisito, porque lo que ha querido el legislador que sea lo más democrático posible", agregó Camila.

En cuanto a lo que viene, Banfi enumeró que "tenemos previsto un juicio para el 20 de marzo en Esquel y después hay dos que son a puertas cerradas porque son de delitos contra la integridad sexual de Lago Puelo en abril y uno más en el calendario para primeros días de mayo en Comodoro Rivadavia. Tenemos pendiente Puerto Madryn que todavía están en las etapas de las audiencias, pero con esto tendríamos en cada una de las jurisdicciones".

Por último, la funcionaria judicial hizo hincapié que "cada juicio tiene su audiencia de selección, allí las partes técnicas van a hacerle preguntas al jurado. El próximo jurado va a ser de la ciudad de Esquel, donde los esquelenses van a estar llamados a esta preselección y después selección".

Red43 Agencia Rawson