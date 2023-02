El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, entregó este miércoles 16 camionetas Pick Up 4X4 a la Policía del Chubut, adquiridas a través del Banco del Chubut S.A. mediante la modalidad de contrato de leasing por un monto de $123.725.000.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado por la Banda de Música de la Policía del Chubut, el Capellán Adrián Mari realizó una invocación religiosa. Seguidamente, las autoridades rubricaron el Acta de Adquisición de las nuevas unidades móviles y entregaron las llaves correspondientes.

Se trata de camionetas Ford Ranger Doble Cabina C XL 4x4 2.2 Diesel, cuentan con equipamiento y accesorios originales de fábrica, ploteado, barral de balizamiento y difusión sonora, equipo de comunicación radial VHF.

Los bienes fueron adquiridos mediante la modalidad de leasing financiero por el Banco del Chubut S.A según Ley II Nº 277, con la finalidad de uso exclusivo de la Institución Policial, para el cumplimiento de sus misiones y funciones.

Equipamiento inédito

El gobernador Arcioni valoró que “este es el resultado de un ministro que piensa y quiere a su Policía, logrando lo que hoy estamos entregando: 16 camionetas de un total de 60, serán 100 patrulleros más, logrando 235 vehículos para la Policía del Chubut. Un equipamiento inédito, gracias al ministro Antonena, al directorio del Banco del Chubut”.

“Esto es una decisión política, es el resultado de una mesa de trabajo en conjunto, y estamos dando cumplimiento a algo que se debía hacer hace mucho tiempo. Es algo inédito a lo largo de la historia de la Policía, seguramente hay mucho por hacer, pero cumplimos cada uno de los compromisos que asumimos”, remarcó el mandatario provincial.

Arcioni indicó que “este equipamiento es muy importante para el interior de la Provincia que muy pocos miran y que lo necesitan, porque no hay que mirar solo las ciudades grandes, sino cada localidad del interior. Cuando se habla de políticas públicas hay que ver desde el interior hacia el resto porque tienen los mismos derechos”.

“No nos detuvo nada, ni la crisis política, económica y tampoco financiera. Avanzamos y llegamos con resultados concretos, proyectamos en la Provincia lo que queremos a futuro y no nos quedamos con los resultados inmediatos, hoy estamos proyectando a mediano y largo plazo y cumpliendo los requerimientos a corto plazo que necesitan cada uno de los ciudadanos”, sostuvo el Gobernador.

Asimismo, expresó que “esto es un logro en conjunto, el reconocimiento a toda la Policía. Se puede trabajar con políticas públicas claras y no pensando en mezquindades y mirando para adelante”, y añadió que “a todos aquellos que quieran construir una Provincia justa e igualitaria lo invitamos a que debatan y aporten, porque desde la crítica no se logra absolutamente nada. Nos hizo mucho mal la crítica, vamos a seguir trabajando por la Provincia que todos queremos”.

Policía totalmente equipada

El ministro de Seguridad, Miguel Castro, agradeció en primer término la decisión política del mandatario provincial de fortalecer la fuerza policial. “No hay antecedentes en la historia de la Policía de la Provincia el nivel de equipamiento que estamos hablando hoy, a lo que le sumaremos en abril la indumentaria personal para los efectivos”.

Puso en valor asimismo la tarea del Banco del Chubut “por ser la primera institución financiera que acudió al llamado del ministro de Economía para poder llevar adelante esta herramienta novedosa como es el leasing”.

El funcionario manifestó que “estas 16 camionetas que nosotros recibimos con tanta alegría son el primer eslabón de esta cadena, porque en este mes y medio que viene por delante será muy normal que tengamos esta clase de hechos y mucho más numerosos porque vamos a ir cumpliendo con todas las etapas de este proceso de adquisición”.

Detalló que las camionetas adquiridas estarán destinadas “al interior de la provincia del Chubut y a las dependencias policiales que tienen jurisdicción rural” y agregó que en esta primera etapa “va a ser una distribución bastante equitativa y vamos a estar cubriendo los lugares que hoy no tienen movilidad”.

Castro aseguró que “la decisión del Gobernador de la Provincia es llegar a todos y cada uno de los lugares y así va a ocurrir en este mes y medio próximo”.

“Una realidad”

En su discurso, el jefe de la Policía del Chubut, Cesar Brandt, indicó que “hoy no es un día cualquiera, es un día festivo y de agradecimiento para nuestra institución porque en esta jornada firmamos un acta de entrega de 16 camionetas que comenzarán a operar por nuestras calles y rutas desde este mismo momento”.

“Para nuestra función, que es la de honrar el compromiso puesto de manifiesto tanto por el señor Gobernador como el ministro de Seguridad, de continuar equipando a la Policía del Chubut en más y mejores elementos, tanto materiales como humanos para que cumpla su rol ni más ni menos que velar por la seguridad de la sociedad”, mencionó el funcionario policial.

Brandt remarcó que “con el ingreso de estos vehículos, a partir del sistema leasing, podemos decir que más que un anuncio, es una realidad. Sabemos que no es suficiente para cumplir con nuestro deber cotidiano, pero sí estamos seguro de que este es el camino: no prometer discursos y acciones que no se puedan cumplir. Esta institución policial es lo que debe ser: comprometida, eficiente y profesional. En esas cualidades se basa una política de Estado que acompaña las necesidades de la Fuerza, no solo haciéndose diagnósticos acertados, sino brindando soluciones”.

Entrega en Unidad Regional de Trelew

Luego del acto, los subsecretarios del Ministerio de Seguridad, el jefe y subjefe de Policía junto a la Plana Mayor realizaron la entrega de tres camionetas a la Unidad Regional de Trelew, para distribuirlas en dicha ciudad, Dolavon y Gaiman, y que comiencen a estar operativas por el personal policial.

Presencias

El acto se desarrolló en la explanada de la Jefatura provincial y contó con la presencia del secretario general de Gobierno, Alejandro Sandilo, los ministros de Seguridad, Miguel Castro; de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; de Economía, Oscar Antonena; de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Luis Aguilera; de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; de Salud, Miryám Monasterolo

Estuvieron presentes también el presidente del Banco del Chubut, Miguel Arnaudo, el vicepresidente de la entidad bancaria, Rodrigo Gaitán, el jefe de Policía, Comisario General César Brandt, el subjefe Crio. Gral. Juan Cruz Campos, junto a la Plana Mayor, personal policial, veteranos de Malvinas.

Además, participaron los secretarios de Trabajo, Tobías Gaud, de Gestión Pública y Modernización del Estado, Sergio De Cicco, los subsecretarios de Seguridad y Relaciones Institucionales, Rubén Becerra; de Seguridad Vial, Néstor Siri; de Gestión y Control, Alejandra Paz; de Prevención y Participación Comunitaria Sandra Muñoz; de Asuntos Municipales, Sergio Núñez; de Gestión Presupuestaria, Rita Cárdenas; de Economía, Julián Galende; y de Servicios Públicos, Sebastián de La Vallina; concejales de Rawson e invitados especiales.