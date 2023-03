El 29 de agosto de 2018 María Antieco sufrió un accidente en el edificio de Tribunales de Esquel y que derivó en su muerte. Este miércoles se dio inicio el juicio para delimitar la culpabilidad del encargado de mantenimiento del ascensor.

Néstor Antieco dialogó con Red43 y expresó su disconformidad con la investigación de la Fiscalía ante la causa por el fallecimiento de su madre.

"La semana pasada empezaron las audiencias donde se busca la culpabilidad del señor Moreno como único imputado en la causa. El miércoles fueron los alegatos donde se buscaba la culpabilidad", dijo Antieco y manifestó: "Estoy disconforme. Desde el primer momento que me presenta la causa no se lo acepté y se lo aclaré delante del juez que absolvió al Ingeniero Luppi. No estaba conforme con la causa por cómo estaba armada".

"Con las audiencias se tuvo la oportunidad de escuchar la palabra del doctor Sandoval que tuvo una discusión con el señor Barroso por el mal funcionamiento de los ascensores donde, teóricamente, estaba formando parte como testigo directo el fiscal Crettón. Después el fiscal se desentiende de la causa y se la entrega a Fidel González", detalló Antieco y opinó: "Esta armado, no se puede manosear así".

"La causa fue armada y fue manoseada", manifestó.

"Las autoridades del poder judicial de Esquel y Rawson no tuvieron la amabilidad de presentar los materiales que en algún momento pidió el Ingeniero Luppi para poder arreglar y en poner en condiciones los ascensores", dijo.

"Si Moreno queda suelto no queda nadie. Estoy reclamando Justicia por mi mamá y si no peleo por la causa queda nulo".

El hijo de María Antieco resaltó: "Creería que no están durmiendo tranquilos porque tienen responsabilidades de la muerte de una víctima".

"El Poder Judicial tendría que velar por la seguridad del pueblo y no lo hicieron. No tomaron las responsabilidades de las fallas, del manejo del edificio. Mi mama tuvo que morir para que Barroso se entere de que Moreno no tenía un título que acredite que era técnico auxiliar en ascensores", puntualizó.