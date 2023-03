El director de la Oficina Judicial de Esquel, Dr. Rodolfo Barroso, en diálogo con Red43 se manifestó sobre el desarrollo del primer Juicio por Jurados en la historia de Esquel.

En este marco, indicó que el proceso comenzó el pasado viernes cuando se realizó la selección final de las 16 personas que integran el jurado. Esta mañana se llevó a cabo la primera audiencia en Tribunales de Esquel.

"Los Juicios por Jurados deben durar menos tiempo porque a los ciudadanos se los saca de su tarea habitual y de su ámbito familiar, por lo que la Justicia no se puede tomar todo el tiempo que habitualmente se toma en otro tipo de juicio", indicó.

En este sentido, el Dr. Barroso señaló que el Juez Criado y las partes llevaron adelante audiencias previas al comienzo del juicio para reducir la cantidad de testigos. De esta manera, el primer juicio por jurados de Esquel se extenderá hasta el miércoles a la mañana en donde se leerán los alegatos finales. Luego el jurado popular deberá tomarse un tiempo para deliberar y tomar una decisión acerca de la culpabilidad del acusado por la muerte de Gastón Gibbon.

Asimismo, sostuvo que hay restricciones sobre la publicación de la identidad de las personas que integran el jurado y que estos deberán informar al juez cualquier acontecimiento que no sea normal, como una amenaza o intento de contacto por parte de las partes involucradas.

Recordó que la tarea del jurado será "escuchar a las partes, y presenciar todas las pruebas y las declaraciones testimoniales. Con esas pruebas deberán llegar a una conclusión, si el hecho está comprobado como lo indica la Fiscalía o si es como lo indica la Defensa".

Respecto al momento de deliberación, resaltó que se trata de "un ámbito reservado, exclusivo en donde no se graba, no se filma y no queda nada escrito. La decisión se reserva solo a ellos y no tienen por qué dar explicaciones. Ellos van a llegar a una conclusión y le informarán al juez si es culpable o no"2

"Si consideran que no es culpable, la persona sigue en estado de inocencia. Si el jurado considera que es culpable, el juez deberá definir la pena. Una vez que da el veredicto su tarea terminó", detalló.