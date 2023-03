Torres y Senadores de Juntos por el Cambio citan a Pesce por el fondo de garantías de los jubilados

La medida fue dispuesta por el ministro de Economía, Sergio Massa. El FGS es un resguardo para que Anses pueda hacer frente a los pagos de jubilaciones y pensiones en caso de contingencias.



Los recursos del FGS deben ser invertidos en activos financieros nacionales. Se priorizan las inversiones en infraestructura nacional que incentiven la economía y generen empleo formal, dice el propio organismo.



En este marco, Torres y sus pares de JXC piden a Pesce que explicite una serie de consideraciones sobre esta operatoria previendo las consecuencias que podría traer para la economía y las finanzas del país.



Estos puntos son los siguientes:

1- Indique cuáles son las competencias que tiene el BCRA para ofrecer a las instituciones financieras opciones de liquidez sobre títulos adjudicados por el Estado Nacional a partir del 7 de marzo con vencimiento entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre de 2025.



2- Explique por qué motivo considera que la oferta de opciones de liquidez no es contraria a la prohibición de garantizar deudas del Estado Nacional prevista en la carta orgánica del BCRA.



3-Explique el funcionamiento de las opciones de liquidez y en qué medida conlleva la creación de un privilegio para las instituciones financieras por sobre otros tenedores de los Títulos.



4-Dé cuenta de los resultados de las licitaciones por opciones de liquidez anunciadas por las Comunicaciones “B” 12491 y 12494, quiénes fueron sus adquirentes y el monto de prima recaudado por el BCRA.



5- Indique la exposición total del BCRA frente a las opciones licitadas y vendidas y con qué recursos planea hacer frente a su ejercicio.



6- Explique por qué considera que el ejercicio de la opción no resultará en una mayor inflación futura ya que, sea que la recompra de los Títulos se realice con superávits del Tesoro o mediante emisión monetaria, su resultado será el aumento de la base monetaria circulante.



En el proyecto los senadores hacen ver que “lo que las autoridades hacen aparecer ante la sociedad y la opinión pública como un canje de deuda de corto plazo por uno de mediano plazo, en los hechos significa para el Estado Argentino la conversión de una deuda de corto plazo por una deuda de vencimiento diario y permanente”.



También advierten que “no están explicitadas las fuentes de financiamiento ni los recursos con los que el BCRA honrará las compras compulsivas a las que puede verse obligado. En tiempos de altísima inflación no hace falta explicar los riesgos que supondría una emisión monetaria de la magnitud necesaria para atender esas obligaciones”.