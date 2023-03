En un acto colmado de energía y esperanza, Merino junto a Monají encabezaron el acto de cierre de campaña acompañados por los demás representantes de lista. Asimismo estuvieron presentes el senador nacional Nacho Torres, la senadora Edith Terenzi, la ex diputada y ex presidenta del Comité Provincia de la UCR Chubut Jacqueline Caminoa, el presidente del PRO Chubut Daniel Hollmann, la concejal radical de Esquel Karina Otero, la concejal del PRO Rawson Iris Otero, y otras figuras provinciales de JxC.

Con énfasis en la convocatoria a participar de las elecciones que se celebran el domingo próximo 5 de marzo, Monají manifestó: "me siento muy orgullosa del esfuerzo que venimos haciendo todos, junto a los vecinos, y agradecer a cada afiliado que nos recibió para escuchar nuestra propuesta", y agregó: "el mayor esfuerzo tiene que estar puesto en este domingo, ahí es donde nos vamos a expresar y comenzar a cambiar el rumbo de nuestra ciudad".

Por su parte Merino fue contundente: "tenemos que transformar esa esperanza en votos en las urnas el domingo, tenemos que explotar las urnas de votos, y tenemos que ganar las internas de Juntos por el Cambio este domingo".

Finalmente Torres indicó: "quiero que mis hijos vivan en una provincia donde la normalidad no sea que no hay clases desde hace cuatro años y medio, donde la normalidad no sea que se roban todo y terminan con medio gabinete preso, donde la realidad no sea que no podes salir a la calle tranquilo porque te afanan en cada esquina".