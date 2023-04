La concejal de Cambiemos, Fabiana Vázquez, dialogó con Red43 y se refirió a su posible candidatura a intendenta de Esquel.

"Dentro de lo que es el partido, estamos evaluando de acuerdo a los nombres que hay. Uno es el mío, pero hay otros nombres, como María Eugenia, Estefanía, Herman Torres, Néstor González", dijo Vázquez y señaló que "estamos evaluando en base a los nombres, tratar de unificar criterios y llegar con una lista única. Somos un partido centenario que está gobernando nuestra ciudad".

Asimismo, la edil de Cambiemos se refirió al intendente de Esquel, Sergio Ongarato, y su posible candidatura a intendente: "Tiene una trayectoria política muy importante, ha trabajado muchísimo por esta ciudad. Es un dirigente, un referente provincial y me parece que uno tiene que estar ocupando uno de los primeros lugares".

"Estamos también a la espera que se firme si la continuidad de Juntos por el Cambio, que implica mucho en lo que es la alianza. Como partido tenemos que tener nuestros candidatos, mostrarle a la gente, a los afiliados que llevamos un candidato o candidata", indicó Fabiana Vázquez.

Respecto a su posible postulación como candidata a intendenta de Esquel, Vázquez dijo: "Todos los que militamos y hacemos política tenemos siempre la intención. No todos tenemos aspiraciones, todos necesitamos o queremos ser. Si es el mayor orgullo para los que hacemos política. Dentro del partido somos muy orgánicos, vamos a tratar de unificar criterios porque hemos estado charlando con María Eugenia que nosotras las mujeres hemos tenido algunas charlas, unificamos criterios y estamos de acuerdo en muchas cosas. Vamos a ir viendo cómo se van dando las reuniones, que va a pasar la semana que viene, porque también todos estamos esperando que pase el domingo en Trelew para después dar vuelta de página y empezar a trabajar fuerte en el nombre que surja desde el partido".

Por otro lado, la concejal realizó un balance de su trayectoria por el Ejecutivo: "Comencé desde que acompañé a Sergio Ongarato dentro del Concejo, después me pidió que lo acompañara en el Ejecutivo. El paso por la Secretaría de Desarrollo Social fue muy importante. Fue un trabajo muy arduo con un gran equipo, porque acompañaron mi gestión, trabajaron a la par mía, pudimos lograr muchas cosas, otras no, porque nos tocó momentos muy difíciles, pero tratamos de llegar a la gente y dar respuestas". En este sentido, recalcó: "El Ejecutivo es el que me gusta, estando acá cumpliendo con mi función en el Concejo también se iba haciendo lo otro. Sigo teniendo gente tratando de buscar las respuestas en el Ejecutivo para darlas de acompañar".

"Matías Taccetta es el candidato por el PRO. Si se logra a llegar a afirmar la continuidad del Juntos por el Cambio. Pero como partido tenemos que tener nuestros candidatos, como Herman Torres, a Néstor, María Eugenia, y pueden surgir otros nombres más que tengan la intención y yo creo que es el espacio es el comité donde nosotros tenemos que decir como llegamos a un acuerdo", dijo Vázquez y señaló que "dentro del bloque tenemos a Karina Otero y Diego Austin que están acompañando. Ellos van a acompañar la candidatura de Matías Taccetta y "Nacho" Torres a nivel provincial. Es la elección de cada uno. Creo que cada uno respeta la decisión del otro. Vamos a seguir trabajando juntos"

"Lo importante es tener lo que el municipio Esquel tiene una continuidad de nuestro gobierno, que se pueda seguir trabajando, tratando de terminar de plasmar en la ciudad todos los proyectos y todo lo que se estaba trabajando", manifestó y remarcó que "Tenemos un país desgastado, una provincia gastada. Yo creo que se necesita un cambio rotundo de provincia a Nación, porque la verdad es que esto no da para más".