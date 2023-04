(Por Carlos “el Chavo” Ortiz), - Hace muchos años que me dedico al deporte. Cuando arranqué en el tema del periodismo deportivo ni siquiera había pc y apenas estaba surgiendo el fax como vehículo rápido de comunicación.

Celulares no existían y mucho menos redes sociales.

En muchos años de periodismo tuve la suerte de conocer a muchos jugadores, observar muchos encuentros deportivos y también el conocer a muchos entrenadores, varones y mujeres de distintas disciplinas deportivas.

Y hoy me voy a quedar con una de ellas, con Karina Cri Cri Martínez, entrenadora de los equipos municipales de Handball de Esquel, también integrante de la Federación Chubutense de Balonmano.

Desde hoy temprano los equipos de varones y de mujeres de la categoría Menores de Esquel están viajando vía terrestre hacia Mendoza, donde a partir de mañana se llevará a cabo el Torneo Nacional de Handball de categoría Menores A (jugarán las chicas de Esquel) y de Categoría Menores B (estarán los varones).

El viaje es largo. Llegarán cerca de la seis de la mañana a Mendoza. Es decir que todo este día la pasarán arriba del micro.

Claro que justamente hoy cumple años la entrenadora Karina Cri Cri Martínez y el festejo lo está viviendo arriba del micro, justamente haciendo lo que a ella tanto la gusta, que es viajar con su equipo de Handball y poner a Esquel en lo más alto posible.

He conocido a muchos entrenadores y entrenadoras en tantos y tantos años de periodismo. Pero me cuesta mucho encontrar a una persona que sea tan comprometida con lo que hace como lo es Karina. El Handball es su vida y lo demuestra cada día.

No conozco a nadie que hable mal de Karina. Todo lo que he leído y he escuchado sobre ella tiene que ver con el compromiso, con la sabiduría, con la forma de enseñar y de llegarles a sus alumnos.

Tiene que ver con los valores que enseña el deporte y con los resultados que le ha dado al Handball de Esquel.

Seguramente debe haber entrenadores comprometidos con su trabajo. No voy a decir que no lo haya. Pero hoy, en el día de su cumpleaños, prefiero señalar que no encontré, hasta el momento, a una entrenadora con tanta vocación por lo que hace.