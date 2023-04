El esquelense que pisó Malvinas y conoció la contracara de la guerra

Al ir como operador y guía de excursionistas a bordo de un crucero inglés, Martín pisó el suelo de Malvinas y vió un poco de cómo es la contracara de los que allí viven y ven el conflicto con nuestro país.

Tiene un recuerdo muy fuerte de la Guerra de Malvinas, ya que en el año 1982, cuando él tenía alrededor de 6 años, vivía con su familia en Puerto Deseado, relativamente cerca. Por lo que tiene memorias de ese momento. Además de vivirlo en las escuelas también.

"Lo viví de cerca, me acuerdo de los soldados, mi papá fue médico voluntario en el conflicto. No fue a las Islas, pero estuvimos en la Patagonia. Me acuerdo de ir con mi abuela y con mi madre a llevarle pasamontañas tejidos por ellas, y pan y tortas fritas a los soldados".