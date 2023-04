Hay preocupación entre los médicos del Hospital Roca. Es que en los últimos tiempos se vienen detectado rastros de droga en recién nacidos. Según un portal de Rio Negro "desde el servicio de neonatología están realizando varios test de orina tanto a embarazadas como a bebés, en casos donde se sospecha que la madre pudo haber consumido sustancias problemáticas durante la gestación, y muchos casos han dado positivo a estupefacientes como cocaína y marihuana".

Las pruebas se realizan con el consentimiento de las mujeres y una vez detectado el problema, trabajan en la prevención y el tratamiento del consumo o adicción con distintos especialistas. Sin embargo señalaron que hay un importante déficit de recursos por lo que se ven muy limitados.

Gabriela Seijas, coordinadora del Departamento de Actividades Programadas (DAPA) informó que el estudio comenzó hace cuatro años, cuando se realizaron varios testeos aleatorios en un centro de salud ubicado en el norte de la ciudad y los resultados arrojaron la presencia de estas sustancias en madres e hijos.

Desde el servicio de neonatología del hospital, confirmaron que actualmente siguen detectando varios casos tanto de embarazadas como en recién nacidos, sin embargo remarcaron que aún hay poca información de las consecuencias biológicas directas y a largo plazo que pueden ocasionar en el bebé. "Lo que está ocurriendo nos está alarmando y llevó a que analicemos variables entre diferentes disciplinas en el hospital", señalaron.

En el recién nacido puede tener consecuencias a corto plazo como hemorragias cerebrales por la presencia de la propia sustancia o síndrome de abstinencia (por interrupción brusca de la sustancia con el corte del cordón umbilical). A largo plazo están descritas afecciones en el neurodesarrollo de los niños como déficit intelectuales, motrices, en la comunicación, detallaron.

Señalaron que solicitan a la madre el test cuando sospechan que ella o el recién nacido tienen en su organismo estas sustancias.

Uno de los signos es si durante el embarazo la mujer tiene una situación de excitación psicomotriz, esto podría ser un síntoma de consumo problemático. También en el bebé una frecuencia cardiaca elevada o un llanto demasiado intenso que no se logra calmar.

"Hemos visto en el último tiempo que al solicitar el test no hemos tenido muchas negativas", comentaron.

La prueba de orina se le puede realizar tanto a la madre como al recién nacido y los resultados los brinda el laboratorio del hospital en pocas horas.

"Si se confirma la presencia de sustancias, se abre un panorama de diálogo para visibilizar la problemática y pensar estrategias para abordar ese consumo. Se le intenta hacer conocer a la madre los riesgos que el consumo conlleva. Lo vemos como una oportunidad de abandono de la sustancia por lo que significa cuidar a su hijo", remarcaron.

Si los resultados dan positivo a estupefacientes, detallaron que primero se charla con la persona involucrada. “Se activan consultas con servicio social y salud mental”, dijeron.

En cuanto a los recién nacidos "estrictamente se debería contraindicar la lactancia, y sugerirle a la mamá que se alimenta con fórmula pero nos alarma un poco porque es tan frecuente que haya madres que consumen que tendríamos que suspender la lactancia en un porcentaje importante de niños", consideraron.

Por último ven que puede ser una oportunidad para que la mujer abandone el consumo de sustancias. "Para esto se está trabajando para individualizar la situación, dar apoyo para no tener que tomar la decisión drástica que es decirle que no puede darle el pecho y que se tiene a alimentar a formula", manifestaron.

Esta es la forma ideal de trabajar remarcaron pero con el recurso humano disponible que hay en el hospital es difícil llevar a cabo este acompañamiento. “Se necesita diseñar políticas específicas que involucren no solo a salud mental sino tiene que haber una respuesta intersectorial”, reclamaron.