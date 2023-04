Castro criticó al municipio por impedir el tendido de fibra óptica para el centro de monitoreo

El ministro de Seguridad de Chubut, Miguel Castro, se refirió al funcionamiento del centro de monitoreo. Días atrás, hubo un planteo por la Cámara de Comercio, desde donde consideraron que el sistema no era acorde a la ciudad.

Sobre la situación de las cámaras, el ministro Castro hizo críticas ya que les impidieron el tendido de fibra óptica para mejorar el funcionamiento. Aunque, de todas maneras, le comentaron que la municipalidad ya está trabajando en el asunto.

"No hay ningún tema preocupante. La cámara de seguridad es un elemento más. La semana pasada estuvo el personal técnico haciendo todo lo que hay que hacer. En Esquel tenemos un problema que es el tendido de la fibra. Hace dos meses vino el personal a hacer el tendido y los bajaron de los postes. Eso también hay que saberlo y hay que buscarle la forma", expresó el ministro provincial.

"No estamos autorizados a tirar fibra en el ejido y no se puede hacer hasta que no haya una modificación en las normas de la municipalidad de Esquel. Según me dijo el intendente, están trabajando eso", agregó.

Además, Castro sostuvo: "Se pretende que sea un tendido subterráneo, pero es una situación que no se puede dar y necesitamos resolverlo ahora. En ese marco, tenemos varias cámaras con conexión punto a punto que son inestables y se caen. Pero no nos quedamos en la queja, sino en poner en funciones lo que hay que hacer. Hay que adecuar el soporte tecnológico de monitoreo pero hay cosas imposibles de importar. Lo estamos resolviendo".