Un padre denunció que su hija es víctima de un grupo de otra división del Colegio San Martín que la hostiga, la persigue y hasta la espera en el baño para pegarle e intimidarla. Aseguró que le pegan por "cheta" y la acusan también de vestirse bien.

Martín, padre de una estudiante del tradicional colegio neuquino, contó que se "están viviendo episodios de violencia, verbal, y física dentro de la escuela y fuera de la escuela".

"La situación no es nueva, ya el año pasado varias compañeras habían golpeado a una nena que la mandaron al hospital", relató el padre en declaraciones a la prensa.

Este hombre contó que su hija cursaba en esta escuela de Neuquén en el turno mañana y que este año cuando empezó 4° pasó al turno tarde y fue ahí donde empezó a ser hostigada por un grupo de chicas de 3° año. "La agarraban no solo a ella sino a otras compañeras, la empujaban en el baño, las palabras que usaban eran te vamos a hacer mierda porque sos una "cheta", que te haces la linda pendeja, porqué te vestís bien", describió.

"Es imposible que una estudiante se pueda concentrar en los estudios sabiendo que salís del aula y te están esperando en el pasillo o en el baño para pegarte, sabiendo que te van a provocar", agregó.

Martín describió la preocupación que siente al igual que la madre de su hija ya que la estudiante les expresó que no quiere ir a la escuela por miedo a lo que estas chicas puedan hacerle. El viernes pasado decidieron ir a buscarla porque tenían miedo que le pasara algo.

El padre dijo que no fue solo su hija la que recibió el maltrato de este grupo de adolescentes, sino que hay otra menor que fue "agredida físicamente" y que sus padres ya realizaron la denuncia en la comisaria del Menor.

Según este papá la respuesta que obtuvo de parte de las autoridades del colegio fue que iban a suspender a las estudiantes por tres días y que otra cosa no se podía hacer porque "tienen derecho a estudiar".

"Parece que estamos esperando que un chico termine herido o muerto y no me parece que eso esté bueno", lanzó el papá con preocupación, quien además dijo que no estaba enterado si en la escuela los estudiantes estaban haciendo algún tipo de taller de buena convivencia, aunque consideró que seguramente no ya que "estas chicas siguen agrediendo a diferentes personas".

Martín se mostró muy asombrado también por la falta de "seguridad" que sienten las estudiantes agredidas del Colegio San Martín quienes no solo fueron maltratadas en la puerta de la escuela, sino que también adentro, por ejemplo en el baño donde están lejos de los ojos de los directivos.

Además, el hombre insistió en el malestar sobre la supuesta explicación a la agresión. "El problema supuestamente es que la agreden porque se viste bien, porque es una cheta, porque se hace la linda, y sigue sufriendo humillaciones, o la pechan, le dan manotazos, es agresión física, no solo verbal", concluyó.