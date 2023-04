(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - No sé si fue el mejor. Puede ser que sí… puede ser que no. Pero no sé si vale la pena armar un ranking sobre eso.

¿Qué significa ser el mejor?

Prefiero quedarme con señalar que Rubén Darío Vega ha sido una de las personas que más pasión le puso en lo que hizo, pasión por el periodismo, pasión por el deporte.

Un tipo generoso, amable, bonachón, gran amigo y compañero.

Esto si vale la pena mencionar. Por la pasión que le puso y por lo que generoso que fue, creo que sí fue el mejor.

Con Rubén Darío compartimos algunos viajes transmitiendo a los distintos equipos provinciales en varios de los torneos. Tipo humilde y sobre todo respetuoso.

Nos cruzamos varias veces, no todas las veces que me hubiese gustado estar con él.

La distancia, entre la cordillera y la costa, impidió un mayor contacto. Pero desde el momento que lo conocí afloró en mí el respeto de saber que Rubén Darío ya era un grande y era el mejor.

El mejor por sus valores y por su generosidad. El mejor porque todo lo que hizo, lo hizo con pasión, aunque este último tiempo su cuerpo lo estaba abandonando.

El deporte de la provincia pierde a un gran difusor y amigo. Quedará en nosotros el recuerdo de lo que él hizo por el deporte provincial.

El deporte que hoy lo llora a mares.

Tal vez, lo mejor que nos quede a nosotros, los grandes y los chicos, sea caminar por donde lo hizo él, siguiendo sus huellas.

Las huellas que marcan respeto, la perseverancia y el amor por el periodismo.

Ojalá Rubén Darío te hayas ido en paz.

Desde arriba enseñale a los chicos y a las chicas que llegan a este mundo mágico del periodismo lo que es la pasión y el compromiso.

Dejaste huella. Habrá que seguirlas, nomas.

Aprovecho esta oportunidad también para abrazar a la distancia a los amigos de FM Bahía Engaño, un lugar que conociste y mucho.