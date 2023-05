Por Carlos Guajardo

Las pruebas recolectadas hasta el momento comprometen seriamente a la novia de Saúl Anticaneo, el joven payador asesinado en Río Mayo y además se esperan los resultados de otras pericias que se están realizando en Rawson en relación a la presencia de pólvora en partes de la vestimenta de Antonio Tesso, hasta ahora el único detenido por el crimen. Asi lo confirmó a Red43 Edgardo Hughes, el prestigioso abogado de Comodoro Rivadavia que representa a la familia, querellante en el hecho.

“Además estamos convencidos que en la muerte de Saúl están comprometidas entre 3 y 4 personas cuyas identidades nos reservamos para no entorpecer la investigación”, agregó Hughes quien no quiso adelantar otras novedades del caso “porque aún no hay pruebas contundentes. Pero si puedo decir que con lo que tenemos, podemos acusar al menos a una persona más. Y es lo que vamos a hacer”.

Esa persona no sería otra que quien fuera la novia de Anticaneo ya que quedó comprobado que mantenía una relación amorosa paralela con Tesso de acuerdo a lo dicho en algunas audiencias y a lo que revelaron los celulares peritados. “No solo hubo mensajes, también cruzamos llamadas telefónicas”, agregó el abogado agregando más datos para que lo que ocurrió aquella trágica madrugada pueda ser esclarecido.

A Saúl Anticaneo lo mataron en la madrugada del 23 de octubre del año pasado en la casa que alquilaba en Río Mayo. Tenía 28 años y era un payador muy conocido tanto en esa localidad como en todo el interior de Chubut. En Río Mayo, además trabajaba en un comercio y en el momento del asesinato estaba organizando la Fiesta del Peón Golondrina.

Tras su asesinato, Tesso, de 41 años, fue detenido en una estancia de la localidad de Perito Moreno. Se dijo en un primer momento que tenía “una obsesión” con la novia de Saúl. Esto lo manifestó Bonifacio Anticaneo (padre de Saúl) y molestó mucho a la chica quien le envió una nota con reproches. Ella actualmente se mudó a la casa de sus padres en Trelew. En el momento del terrible hecho era maestra rural en Ricardo Rojas, la localidad ubicada a unos 100 kilómetros de Río Mayo, escenario del crimen.

Otro dato que llama la atención es que, pese a que el asesino entró en su casa, Saúl no tuvo reacción alguna. Las investigaciones preliminares aseguraron que estaba durmiendo. Pero la querella duda. Y algunas versiones indican que podrían haberle suministrado alguna sustancia que lo dejara inconsciente. Pero por ahora y tras realizada la autopsia no hay novedad respecto a la cuestión toxicológica.

Por otro lado, el pasado 2 de mayo se realizó una nueva audiencia de detención. A pedido de la querella, el juez aceptó prorrogar la prisión preventiva de Tesso por cuatro meses, mientras continúa la investigación. El peón, único imputado hasta el momento, cumple prisión domiciliaria en la localidad santacruceña de Las Heras.

La situación respecto a que la joven tenía una relación paralela con Saúl y Tesso surgió después que fueran peritados los celulares. En ellos se pudo escuchar que en los mensajes, Tesso le decía a la chica que “Saúl es lo único que nos separa” y también que “me voy a mandar una macana que no me vas a perdonar”. Además, había mensajes de tipo sentimental que corroboraron la relación entre ambos.

“Nosotros estamos reuniendo las pruebas necesarias para que el juez fije la fecha del juicio. Alli es donde vamos a realizar todas las acusaciones”, expresó Hughes. Se hará a través de un jurado popular. La imputación será por homicidio agravado, con premeditación y alevosía. La única pena que cabe es la de prisión perpetua. La querella no descarta la figura de “coautores” para otros supuestos involucrados para quienes la pena sería la misma.

Las pericias a la ropa de Tesso se están realizando en Rawson lo mismo que la de un chip de un celular de quien era novia de Saúl en el momento del asesinato. “Los resultados serán importantes para ir completando la participación de quienes estarían involucrados. Pero estamos seguros de muchas cosas por lo cual ya tenemos preparadas las acusaciones, más allá de la de Tesso”, finalizó el profesional.