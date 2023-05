El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, dialogó con la prensa acerca de la actualidad política dentro de Juntos por el Cambio.

Al referirse a lo ocurrido en los últimos días dentro del partido, el mandatario municipal, indicó "parte de la vida interna del partido. No es la situación que hubiera querido. Trabajé por la unidad dentro de Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos que reconocernos todos los partidos que lo integramos que es donde la gente tiene depositada la esperanza para salir de la situación".

"Es probable que se vaya a una interna que es cuando no hay acuerdo. Más allá de las expresiones, de algunos, si se llega a esta instancia"

En esta línea, aseguró que "hoy la gente está pidiendo que desde la política le llevemos una solución, tiene que ser así y hoy no está ocurriendo. Tenemos la responsabilidad de que la gente encuentre en la política la solución a los problemas que están teniendo".

"En estos procesos hay tensiones permanentes pero lo que yo no admito que hay gente que se autoproclame radical puro, de paladar negro y después presione haciendo llamados telefónicos para conseguir un puestito"

Seguidamente, aclaró que "desde que Taccetta es diputado nacional me he reunido con él, buscando soluciones para la ciudad y he recibido recriminaciones por ello. Lo que corresponde es que un intendente se reúna con un diputado nacional. Lo he hecho siempre de forma abierta, siempre he dicho que voy por la unidad y por la practicidad; hay que reconocer que Matías es quien está mejor instalado electoralmente. Ha hecho un trabajo importante".

"Por una cuestión de practicidad, hay que apoyar al candidato que está mejor posicionado. No hace falta una encuesta; basta con hablar con los vecinos. Para continuar un proyecto en Esquel hay que asegurarse que el candidato más conocido sea quien lleve la candidatura. Es nuestra forma"

M.C.