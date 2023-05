En una nueva emisión de Firma y Aclaración, charlamos con Javier Comparada, quien compartió su experiencia en la política, destacando que se unió a un grupo de amigos hace siete u ocho años para militar. Su interés por la política surgió debido a la falta de representación de los radicales y su deseo de generar cambios. A pesar de no tener experiencia previa, se involucró cada vez más y se sintió atraído por el trabajo político.

“Cuando vos venís de afuera de la política e ingresás en un partido político, es como que la gente le entusiasma que haya personas nuevas y demás. sobre todo de los que vienen de la actividad privada, yo debo reconocer que era un absoluto desconocedor de la política”.

El candidato participó en una interna contra Ongarato, el actual intendente en la UCR, donde perdió por poco margen. Comparada destacó que aplicó su experiencia en la actividad privada y el emprendimiento a la política, financiando su militancia con fondos propios y el apoyo de algunos colaboradores. Se enorgullece de no depender de fondos públicos y de haber trabajado arduamente en su campaña.

“Digamos como que yo apliqué lo que es la actividad privada y el emprendedorismo a la política, absolutamente gratis y disponiendo de fondos absolutamente nuestros. Pero nosotros, como siempre digo orgullosamente: no le costamos a la comunidad un solo peso. Me parece que es algo valorable”.

El principal motivo por el cual Comparada aspira a ser intendente es su deseo de implementar cambios significativos en la ciudad, está convencido de que “las cosas hay que cambiarlas, y para cambiarlas hay que llegar, no existe otra forma”. Destaca su preocupación por el problema de las tomas ilegales de tierras y la falta de soluciones por parte de los políticos. Su objetivo es encontrar una manera de proporcionar viviendas dignas a aquellos que lo necesitan, trabajando en conjunto con la oposición y aprovechando las tierras no utilizadas en la zona del Ejército.

“La política no le está dando ningún resultado a esa gente. Y la gente muchas veces le decís 40 o 50 mil dólares y es lo mismo que decirle que jamás en la vida va a tener un terreno. ¿Sabés lo indignante que eso es para una persona?”

Considera que dado el caso de llegar a la intendencia, no debe resolver absolutamente de todos los problemas de todos los vecinos, pero “lo que sí tengo es que trabajar en un montón de cosas que veo que este gobierno no trabaja”. Poniendo énfasis en que quienes ocupar un cargo político dejen su vida en ello, “así como le pedimos a la Selección que mojen la camiseta, bueno hagan lo mismo”, ya que observa que no hacen todo lo que esté a su alcance para resolver problemas.

Además, el candidato se compromete a impulsar la generación de empleo y la llegada de empresas amigables con el medio ambiente. Destaca la necesidad de ofrecer beneficios fiscales para atraer inversiones y mejorar la situación económica de la ciudad. También se menciona la importancia pública de revisar y mejorar los servicios, como el suministro de agua, cloacas, gas, la capacidad energética y la infraestructura vial.

“Hablar de rutas o del aeropuerto son temas viejos, eso es gestión. ¿Cómo puede ser que hace 40 años estamos hablando de lo mismo? Quiero trabajar mucho en lo que es producción y productivo, y creo que hay que trabajar en la posibilidad de que vengan empresas que sean amigables con el medio ambiente y que generen trabajo”.

En cuanto a la planta de empleados municipales, Comparada señala que realizar un estudio exhaustivo para tener un número preciso. Aunque no planee despedir a nadie, cree que es importante revisar la eficiencia y productividad de los empleados y tomar medidas adecuadas en caso de incumplimiento. Su enfoque está en garantizar que cada persona tenga un trabajo digno y conservarlo, pero reconoce la necesidad de mejorar la distribución de personal en diferentes áreas de la municipalidad. Promete que no va a tomar más gente para la municipalidad, sí a quienes lo acompañan en la planta política, por los cuatro años de su mandato. “No voy a meter gente porque considero que esa es una de las demandas sociales. Hay muchas cosas que se dicen en la calle, pero hasta que yo no esté muy cerca de eso no lo voy a poder ver”.

“Quiero dejar en claro una cosa: yo tengo una visión socialista de la vida, yo no creo que haya que sacar a nadie de la municipalidad, porque toda aquella persona que tiene un trabajo, es un derecho adquirido, por lo tanto se lo merece. En todo caso, lo que está mal es que aquella persona que tendrían que estar en su trabajo y no lo están como debería ser, o amonestadas o directamente ahí sí rescindirle su contrato o despedidas”.

Comparada se compromete a trabajar arduamente durante su mandato de cuatro años para lograr los cambios que la ciudad necesita. Su objetivo es dejar una huella positiva en la comunidad y abordar las problemáticas más urgentes, como la vivienda, el empleo y los servicios públicos, con una marcada postura anti minera.

Está en línea y va de la mano con la dirigente del partido Igualar Carmela Moreau, que fue quien los impulsó y tiene un respaldo absoluto para con ella, “pero el partido vecinal que nosotros hemos armado está compuesto por gente de muchas ideologías y que me apoyan porque saben que soy una persona sana. De manera tal, que el gobierno nacional que venga tiene poca incidencia sobre todo lo que vamos a desarrollar para nuestra comunidad”. Cree en los proyectos nacionales y populares, por lo que se encuentra lejos de la postura de Cambiemos.