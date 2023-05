Ciencia en el Bar: Llega a Esquel el evento de divulgación más grande del mundo

Pint of Science es un sello de nivel global, un festival de divulgación científica que propone charlas divertidas y relevantes sobre investigación científica en un formato accesible para todo público, en un bar.

La cita es lunes 22 y martes 23 de mayo a las 19 hs en la cervecería Blest. Habrá, además, juegos, premios, bandas en vivo, happy hour extendido y un menú científico especial.





La idea es proporcionar una plataforma que permita a la ciudadanía discutir la investigación con las personas que la llevan a cabo en espacios no académicos, relajados y divertidos. El festival está gestionado por personas voluntarias y fue impulsado por una comunidad de investigadores en Londres en 2012.





El festival se lleva a cabo de manera simultánea en el mes de mayo, en bares de todo el mundo, en más de 400 ciudades de los cinco continentes.

Este es el primer año que el festival arriba a la ciudad de Esquel. Inscríbanse y reserven su lugar en este festival: https://www.pintofsciencear.com/presquel





Lunes 22 - CONEXIONES VIVAS: DESCUBRIENDO LA RELACIÓN ENTRE LOS SERES VIVOS Y SU ENTORNO



- Sin abejas no hay paraíso. Susana Rizzuto y Rosa Manzo, entomóloga y acaróloga.

- Los hongos y el otoño. Descubriendo la Funga patagónica. Gabriela González, micóloga.

- ¿Un hongo puede convertirte en zombie? Una mirada científica a The Last of Us. Belén Pildain, micóloga.

- En busca de las plantas olvidadas: memorias de un saber andante. Soledad Molares, etnobotánica.



Cierre: música en vivo con Facundo Miranda Justo.



Martes 23 - EXPLORANDO EL MUNDO DEL HIELO



- Sin agua no hay birra: ¿Por qué los arroyos tienen agua cuando no queda nieve en la montaña? Agustina Reato, geóloga.

- The winter si coming. Andiperla reinará una vez más. Pablo Pessacq, entomólogo.

- Antártida y observatorios: la pareja científica del siglo. Lucas Merlo, meteorólogo.



Cierre: música en vivo con La Filo Groove Band.

