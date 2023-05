Esta mañana, integrantes de la Asamblea de Vecinos/as por el No a la Mina de Esquel, brindaron una conferencia de prensa para informar a la comunidad las implicancias del proyecto de Ley de Soberanía Energética presentado por el Gobernador Mariano Arcioni en Legislatura.

"Tiene que ver con una situación que no es nueva. Estamos una vez mas en un contexto de asfixia económica y otra vez aparece un proyecto salvador. Al recorrer los distintos artículos se advierte claramente que otra vez se intenta habilitar la extracción de una gran cantidad de minerales, no solo oro y plata, sino de una gran cantidad de minerales, afectando el territorio sin miramientos de los daños para el ambiente y la salud", explicó uno de los miembros de la asamblea.

"El proyecto es abundante en ambigüedades y declaraciones difusas, pero con formas hábiles de redacción que habilitan ese intento nuevo de saqueo de minerales. Propone la creación de un mercado eléctrico mayorista y una empresa provincial de generación y transporte de energía, pero al leer con atención plantea no una empresa estatal, sino una empresa mixta de la que pueden participar empresas privadas y extranjeras", agregó.

Por su parte, Viviana Moreno, indicó que el documento no menciona de forma explícita palabras como "minerales, metales, petróleo offshore, subsuelo, fracking, pero sin embargo la redacción no los excluye. La preocupación es por todo lo que no dice".

"Habla de usufrutuar el producto de la explotación de los recursos naturales con potencial energético. Si bien nombra algunos, no descarta otros, como por ejemplo la energía nuclear. El uranio es justamente un recurso no renovable que tiene potencial energético. No dice en ningún lado que quedaría descartada este tipo de actividad", dijo.

Asimismo, señaló que el texto menciona las nuevas tecnologías para almacenamiento y transporte de energía eléctrica y vectores energético de futuro, como el hidrógeno.

"Los vectores energéticos, los últimos son por ejemplo las baterías, y en su mayoría están constituidas por litio. En la Patagonia puede empezar la exploración para ver si hay litio en roca. Este proyecto habilita a que en Chubut se construyan baterías con los elementos que tengan dentro del territorio que ocupamos".

Por otra parte, indicó que para la redacción del proyecto de Ley no se consultó a las comunidades de la provincia, ya que se ven comprometidos los recursos naturales.

"Nosotros adherimos al acuerdo internacional de Escazú. En caso de temas ambientales tiene que haber una participación ciudadana, acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales. No existe ningún tipo de participación ciudadana en este proyecto", lamentó.

Por último, destacó que "esta empresa que va a poder tener hasta filiales en el extranjero, lo que nos dice que probablemente las acciones puedan llegar a ser compradas por una multinacional".