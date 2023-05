El intendente de Corcovado, Ariel Molina, en diálogo con Red43 se manifestó sobre las expectativas de cara a la reelección y repasó las principales obras de infraestructura que se realizaron durante sus gestiones al frente del municipio.

En este marco, indicó que le gustaría volver a ser electo intendente para estar presente en la inauguración de las obras que se gestionaron durante los años de su mandato.

"La planta cloacal es una obra que me llevó dos años y cuatro meses conseguirla. La otra obra es la ruta 17 que en mi primer gestión hicimos el primer tramo y en la segunda la licitamos, adjudicamos y hoy está en marcha. La estaremos inaugurando dentro de 24 meses y quiero estar presente para inaugurarla después de tantos años de sacrificio", sostuvo.

Sin embargo, indicó que serán las y los vecinos quienes decidirán si continúa en el cargo o no. "Si deciden que no, me voy a ir muy tranquilo a mi casa, con la frente en alto, mirando a cada uno de los vecinos de Corcovado, sabiendo que en 8 años hicimos un montón de cosas. Nos tocó un municipio fundido y hoy es uno de los mejores de la provincia", manifestó.

"En mi gestión nunca dejamos de pagar el último día hábil del mes. Estamos haciendo 34 viviendas y estoy gestionando 15 más; estamos haciendo la obra para dejar Corcovado con gas natural", destacó.

El intendente hizo un balance positivo sobre los 8 años que lleva al frente del municipio. "Si la gente me da la posibilidad, seguiré cuatro años más, y sino me iré a mi casa feliz", concluyó.

C.S.