Hoy en Firma y Aclaracion nos visita la Dra. Anahí Ferradás -MP 3501-. La pediatra nos cuenta cómo en dos años logró transformar no sólo su cuerpo, sino también los hábitos en cuanto a la alimentación, el descanso y los complementos necesarios para lograr su objetivo. Y dejando un mensaje para todos: cuando uno quiere un cambio o tiene un objetivo, no hay imposibles, hay que trabajar para lograrlo.

Ama su profesión como pediatra, pero tanto en la época en que estaba estudiando, como ahora ejerciendo, notaba que era muy sedentaria, luego lo mismo con los primeros años de maternidad y las obligaciones diarias. Entonces al dedicarse a la salud, quiso predicar con el ejemplo ante sus hijos y empezar a ejercitarse, “ahí fue un poco cuando me hizo el click, pensé ya estamos grandes, hay que hacer algo”.

En ese entonces vivía en Maitén, con un entorno natural favorable para salir a correr por los senderos y montañas, superándose cada día. Motivada por los desafíos, se inscribió en carreras para mantener la motivación diaria y obtuvo buenos resultados. Sin embargo, en 2019, debido a lesiones ya la pandemia, tuvo que detener su rutina de carrera. En 2021, se mudó a Trevelin y comenzó a practicar entrenamiento funcional y calistenia en grupo. Actualmente, lleva seis meses dedicándose a la musculación y se está preparando para competir en fisicoculturismo en octubre.

“A mí me motiva el superarme día a día, yo creo que va por ahí. Porque no todos los días estamos igual, no todos lo días estamos bien, no todos los días tenemos ganas, queremos. Yo voy 6 veces por semana a entrenar, descanso un solo día a la semana. Y de esos días, tengo cuatro que los entrenamientos son de 2hs y media o 3. Entonces no siempre tenemos ganas, además soy mamá, tengo que llevar adelante mi casa, mi trabajo, mis hijos, como todos tenemos actividades”.