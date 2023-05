En la mañana de este lunes, se realizó en Esquel la ceremonia oficial por el Día del Ejército Argentino.

La misma, tuvo lugar en la Plaza de Armas y contó con la presencia de distintas fuerzas, el intendente Sergio Ongarato y el diputado nacional Matías Taccetta, entre otros.

El Día del Ejército Argentino se conmemora cada 29 de mayo ya que ese día, pero de 1810, fue cuando la Primera Junta de Gobierno autónomo de España dio nacimiento formal a cinco regimientos de infantería mediante la Proclama a los Cuerpos Militares de Buenos Aires.

El Ejército Argentino servirá a la Patria, como parte del Instrumento Militar de la Defensa adiestrando, alistando, y sosteniendo a la Fuerza, para ejecutar operaciones militares contribuyentes a garantizar la soberanía, independencia, capacidad de autodeterminación e integridad territorial de la República Argentina y proteger la vida, la libertad y los bienes de sus habitantes. El Día del Ejército Argentino es celebrado todos los años el 29 de mayo. En este día se saluda a todos los integrantes del Ejército y se honra la memoria de aquellos caídos en defensa de la Argentina.

Durante la ceremonia, el jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3 de Esquel, teniente coronel Carlos Castro Olivera, brindó el siguiente discurso:

Representantes del ejecutivo municipal, autoridades nacionales, representantes de las fuerzas de seguridad federal y provincial, autoridades judiciales, representantes eclesiásticos, veteranos de guerra, personal retirado, familia, coraceros, señoras y señores.



Conformado el primer gobierno patrio, el 29 de mayo de 1810, la Primera Junta de Gobierno dio nacimiento formal al Ejército, al reconocer el trabajo de las tropas militares durante el proceso revolucionario, elevando a Regimientos a los batallones existentes y reorganizando las unidades dispuestas en todo el territorio. Es así que conmemoramos hoy el duocentécimo décimo tercer aniversario de la creación de una de las instituciones fundacionales de nuestra patria: el Ejército Argentino.



Mariano Moreno, secretario de la primera junta de gobierno y a cargo del recientemente gestado Departamento de Gobierno y Guerra, expidió un Bando que ordenaba la entrega de armas de cualquier tipo en poder de los particulares, con el propósito de asegurar el armamento de una fuerza orgánica.



Al decir de Mariano Moreno: “El oficial de nuestro ejército, después de asombrar al enemigo por su valor, debe ganar a los pueblos por el irresistible atractivo de su instrucción. El que se encuentre desnudo de estas cualidades redoble sus esfuerzos para adquirirlas, y no se avergüence de una dócil resignación a la enseñanza que se le ofrece”.



Según reza nuestra misión, el Ejército Argentino tiene su razón de ser y sentido en servir a la Patria, como parte del Instrumento Militar de la Defensa Nacional, adiestrando, alistando, y sosteniendo a la Fuerza, para ejecutar operaciones militares contribuyentes a garantizar la soberanía, independencia, capacidad de autodeterminación e integridad territorial de la República y proteger la vida, la libertad y los bienes de sus habitantes. Como rol subsidiario, brindar seguridad a los actos comiciales y ejecutar tareas de protección civil, mediante tareas de apoyo a la comunidad, ayuda y asistencia humanitaria.



Somos una fuerza sustentada en los valores sanmartinianos; adiestrada y alistada para combatir en defensa de la Nación. Apta, por su nivel de organización, disciplina y capacidad operacional para cumplir diversos roles al servicio de la República Argentina. Prestigiada por su profesionalismo, por su desempeño como instrumento de la política exterior, por la transparencia y modelo de ética pública y por su respeto a la Constitución Nacional.



Nuestro objetivo es ser una Fuerza con aptitud para defender los intereses de la Nación, contribuir con su desarrollo científico, tecnológico, económico y social, y colaborar para el logro del bienestar general de sus habitantes.



Habiendo parafraseado la misión, visión y objetivo de la fuerzo, vengo a reafirmar que esto lo hacemos desplegados a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio continental, en la Antártida, en la Operación María Remedios del Valle en el norte argentino y en las operaciones de paz bajo mandato de las Naciones Unidas, evidenciando a las claras un trabajo silencioso y paciente, teniendo como basamento una férrea preparación para contribuir a la defensa nacional.



Los réditos de nuestra profesión son intangibles y de muy difícil mensura en los tiempos de paz que, afortunadamente, vivimos. Bajo este concepto, traigo a esta plaza de armas las palabras del Gral. Manuel Belgrano: “Trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad, no incertidumbre; método, no desorden; disciplina, no caos; constancia, no improvisación; firmeza, no blandura; magnanimidad, no condescendencia». Podrían bien ser estos, entre otros tantos, ideas que iluminen nuestro derrotero diario, para hacer frente con altura las dificultades, haciendo de ello un desafío que nos inste a perfeccionarnos, capacitarnos y no claudicar ante escollos coyunturales, haciendo gala de la resiliencia que supieron mostrar quienes cruzaron la cordillera para liberar a medio continente o cruzaron a las Malvinas para hacer frente al invasor.



Anhelo que en este nuevo aniversario de la creación del Ejército Argentino, nuestro ejército, podamos alimentar nuestro espíritu abrevando de aquellos que nos antecedieron; de aquellos que tuvieron el valor y la determinación de anteponer sus intereses personales para dar paso al bien común; de aquellos que escribieron enciclopedias de gloria en nuestra historia militar y argentina; que dieron forma, desde distintos ámbitos, a lo que es hoy nuestra nación en general y nuestra fuerza en particular. En la búsqueda de lo grande, los pasos deben ser acotados a las posibilidades y capacidades de cada uno. Es por ello, que vuelvo a plantearles el desafío de que sean héroes en lo cotidiano, en el anonimato, en las actividades grupales más simples y rutinarias. Ningún esfuerzo en pos del servicio será inútil y todos tenemos siempre un poco más para brindar a nuestra abnegada tarea.



En este marco, considero oportuno manifestar un agradecimiento sincero a la familia militar, sostén y artífice necesario en nuestro obrar diario; al personal de Oficiales y Suboficiales retirados por su acompañamiento y la palabra precisa; a todos aquellos miembros de la comunidad que de manera directa o indirecta colaboran con el regimiento, están presentes y nos hacen sentir su respeto y aprecio; al personal civil que nos acompaña en la labor diaria; y finalmente a ustedes, los aquí formados, los Coraceros del 3 de Fierro, por su destacada tarea, por ser embajadores de los valores que sostiene nuestra institución, y por ser el brazo motor que plasma en hechos concretos el cumplimiento de nuestro servicio.



Pido a nuestra patrona, la Virgen de la Merced, que nos proteja y guie en el camino del bien, en la permanente búsqueda de ser cada día mejores.



Feliz día del Ejército Argentino!!!!!!

M.C.