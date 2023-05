El reconocido pediatra de la ciudad, Flavio Romano, se jubiló tras 36 años de ejercer la profesión. En este marco, vecinos, vecinas, pacientes, familias y compañeros de trabajo le organizaron una fiesta sorpresa en el Centro de Salud del Bº Don Bosco, donde transcurrió sus últimos días como profesional de la Salud Pública.

"Era una fiesta, fue muy emocionante para mí y para todos. Hubo niños, niñas, mamás del barrio, estuvo el primer paciente que tuve en Esquel y toda su familia, y la última paciente que atendí. Estuvo la gente querida con la que uno vivió y aprendió muchas cosas y hacen que mi decisión juvenil de venir a trabajar y a vivir a Esquel se afirme", sostuvo emocionado.

Recordó cuando de visita en Esquel, a los 10 años, le dijo a su mamá que cuando sea grande iba a vivir en la ciudad.

"Vi un pueblo con rosales en las veredas, con el lago, los ríos, la montaña; un pueblo tranquilo totalmente diferente a los lugares que conocía. Le dije a mi mamá que me iba a venir a vivir y que acá me iba a morir. Y acá estoy, muy feliz de esa elección y de haber podido desarrollar lo que me gusta, porque es lo que sé hacer. Agradezco haber elegido la pediatría, es una profesión hermosa", reconoció.

"Todos los que trabajamos con niños estamos bendecidos. Cuando atiendo niños tengo la oportunidad de jugar con ellos y volver a ser niño. Estoy muy contento por el cariño que he recibido", agregó.

En sus 36 años de trabajo en la ciudad, y más de 40 en la profesión, Flavio tuvo un mayor acercamiento a los vecinos gracias a su gran labor en terreno.

"Los médicos tenemos la oportunidad maravillosa de poder conocer y dar una mano a las familias, conocer los barrios. Mi vocación siempre fue conocer y trabajar en el lugar. si bien el hospital lo reconozco como lugar de pertenencia, siempre me gustó trabajar afuera".

Sobre la nueva etapa que le toca transitar como jubilado, indicó que no la vivirá como un final sino como parte de un "cambio".

"No soy muy nostálgico, me gusta tomar del pasado los mejores recuerdos e ir para el futuro, ir para adelante. El pasado lo reconozco como una base pero no me gusta quedarme ahí; para adelante, seguir viviendo y disfrutando", finalizó.

C.S.