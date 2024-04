- Por Maxi Cantero -

A tan solo ocho años de su aparición en la zona, Huella Cero se ha convertido en una empresa líder en soluciones sustentables para la comunidad, a la hora de utilizar energías renovables.

Es por ello, que para esta nueva entrega especial para Red43, quise adentrarme más sobre el tema y, visitar el espacio físico que tiene Ricardo Green, propietario de Huella Cero, sobre la Ruta 34 a pocos metros de la localidad de Trevelin.

Desde el año 2016, Huella Cero trabaja ofreciendo paneles solares, bombas aerotérmicas, estufas a pellets y aerogeneradores creando sistemas integrados para que cubras tus necesidades de iluminación, generación eléctrica, calefacción, climatización y movilidad. Siempre, brindando una solución acorde a la situación de cada vecino y que se ajuste al presupuesto de quien adquiera el producto.

"Básicamente sabía que había mucho interés de vecinos y de la gente de campo que querían instalar sistemas de energía renovable", destaca Ricardo, recordando los comienzos en el proyecto.

"Yo ya venía trabajando con las estufas a pellets y distribuyendo pellets en la zona. Empecé a dedicarme de lleno a esto, a capacitarme y arrancar de a poco con el negocio de energía renovable"

La rápida evolución e impacto de la propuesta, hicieron que Huella Cero avance en su objetivo; construyendo el local, teniendo gente capacitada colaborando y buenos proveedores que ayudan constantemente a tener la mejor tecnología para instalar: "Llegar a las mejores marcas, no es fácil".

Distintos eventos o ferias, han sido de vital ayuda para mostrar Huella Cero en sus comienzos. Al respecto, Ricardo cuenta que "en la medida de lo posible estamos; nos ha ayudado mucho. En las redes sociales también con constancia nos hemos instalado como referentes en energías renovables".

"Todo dio su fruto. Atendemos en la zona; el noroeste, parte de la meseta, oeste de Río Negro; estamos entrando a Bariloche y Villa La Angostura"

"Somos pioneros en sistemas de inyección a la red; de instalar equipos de autoconsumo con la posibilidad de que le vendan el excedente a la cooperativa. Podemos desembarcar en otros lugares con una buena alternativa"

Huella Cero se encuentra sobre Ruta 34, en el tramo que une Trevelin con Aldea Escolar: "Pretendemos instalar un paseo comercial; estamos sobre asfalto, cerca de casa; lo que para nosotros se transforma en una opción económica para atender bien al cliente".

"Acá en el local pretendemos que el cliente esté relajado, con tiempo para poder explicarnos su necesidad y nosotros darle alternativas para solucionar sus problemas. Tenemos alternativas, precios, sistemas a medida del cliente; hace falta ese lugar distendido para charlar y llegar a un acuerdo que permita solucionar su tema de energía"

Una de las estrellas del lugar, es TITO, el auto eléctrico de la empresa Coradir, de la cual Huella Cero es representante. Se han vendido algunas unidades en la zona, ya que funcionan muy bien y consumen muy poca energía.

Se trata de una opción viable para el movimiento urbano; hacer las comparas, ir a la escuela o al trabajo: "El mantenimiento es nulo, ya que no lleva aceite, lubricantes, ni filtros. Lo cargás en la casa, con un enchufe, nada especial; el surtidor lo tenés en tu casa y es súper económico".

"En Huella Cero, la idea es tener lo básico para armar un equipo. Que la gente vea la diferencia entre una cosa y otra; calidad y variedad. Sentarnos, mostrar números y que enseguida noten cuál puede ser la amortización de los equipos. Hemos visto que los negocios ruedan mejor"

En el lugar te encontrás con baterías de distintos tipos, paneles, iluminación solar, artículos de decoración para parques, bancos reciclados, materiales de construcción, entre otras propuestas: "Nos gusta concientizar y acercar las herramientas para que la gente pueda optar por algo más sustentable".

La evolución del pellet

Clave para nuestra zona y para cuidar el bolsillo. Ricardo comenzó a traer pellets cuando no había gas natural en la zona y era una alternativa para algunos barrios. Cuando se volvió a conectar el gas, las estufas se relocalizaron donde no había. Ahora, volvió a ser una fuerte demanda más que nada por el costo del gas natural y de la electricidad: "Pasa a ser nuevamente una alternativa viable. Sale la mitad y si tuviéramos una planta productora cerca, estaría compitiendo con el gas natural sin duda".

El pellet es un combustible de emisión de dióxido de carbono neutra. Cada kilo de dióxido que se emite con la quema del pellet, previamente un árbol lo capturó de la atmosfera. Se produce siempre con forestaciones implantadas; nunca con plantaciones de bosque nativo. Esto hace que la balanza de emisión de dióxido de carbono sea neutra; y esto le da la categoría de sustentable. Es más limpio, más económico y cómodo que la leña. Produce cantidades ínfimas de ceniza que se sacan una vez por semana.

"Esto mejora la calidad de vida de la gente. Hemos tenido mucha demanda de Chile. Vienen a comprar el pellet por la diferencia de precio"

Según me cuenta Ricardo, la impronta siempre fue darle importancia a la post venta; "vender y no desentendernos del tema. Si el cliente tiene alguna situación, estar encima de la problemática. Son servicios básicos que, si hacen falta, hay que dar una solución. No somos una empresa de servicios públicos pero tenemos que parecernos a una; capacitándonos y avanzando en tecnología".

"Los sistemas se renuevan en ocasiones, varias veces al año. Tenemos que estar capacitados para instalarlos, mantenerlos y ofrecerlos al cliente"

Por último, al momento de contarme sus proyectos a futuro, Ricardo destaca la importancia de estar abocado a ver como poder estandarizar todo lo que se ha logrado hasta el momento. El fin, es replicarlo en otros lugares: "está la posibilidad de abrir algo similar en Bariloche o Villa La Angostura. Tenemos que dar el paso y copiar lo que tenemos acá sin que yo esté encima. Así nos vamos a ampliar y llegar a otros lugares".

Agradezco la calidez con la que Ricardo Green me recibió en Huella Cero, tomándose un tiempo para charlar y mostrar lo que ofrece la empresa. Ello, sumado al contexto natural donde está ubicado, hace que lo recomiende rotundamente para visitarlo o asesorarse.