Las precandidatas a concejales Norma Trucco, Liza Arrúa Ziéssenis y Susana Pérez Arteaga pasaron por los estudios de Red43 luego de conocerse que el domingo habrá internas abiertas en Juntos por el Cambio. Las tres mujeres integran la lista que propone a Matías Taccetta como intendente de Esquel.

La reconocida escribana, quien encabeza la lista de concejales, mencionó que solo había participado en el armado de la Carta Orgánica y que se suma a la política púbica por primera vez. "La única participación que tuve fue en la Carta Orgánica municipal. Hice política, pero no partidaria sino institucional. Soy escribana, participé del Colegio de Escribanos y fui varios años tesorera, vicepresidente y presidente. También tuve la oportunidad de representar a nuestra provincia del Consejo Federal del Notariado Argentino, que reúne a las 24 provincias por el bienestar de todos los escribanos. Esta es la única participación política institucional. Cuando Matías me ofreció, lo pensé mucho porque me lo habían pedido varias veces y siempre dije que no. Me parece que tenés que estar preparado para este tipo de cosas. Me gustó la propuesta de Matías, tenemos que ver las necesidades de la ciudad. Yo trabajo también con la Cooperadora del Hospital y el Rotary Esquel, así que estoy viendo las necesidades de nuestro pueblo. Me pareció el momento de formar parte de este equipo. Esto de ser cristalinos y que vamos a trabajar por primera vez en la política, es como que le vamos a dar un aire nuevo a la política desde el Concejo Deliberante. Va a ser muy bueno y es necesario", expresó.

Por otra parte, sobre lo que podría sumarle al cuerpo legislativo de Esquel, la precandidata a concejal manifestó: "Le puedo aportar lo que aprendí en la Universidad, siendo abogada y escribana y la experiencia de la vida. Hay que analizar un montón de ordenanzas y cosas que se necesitan. Con la capacidad y todo lo que he estudiado, es importante para poder armar y lograr lo que la ciudadanía nos está pidiendo. Desde el Concejo vamos a representar a todo el pueblo de Esquel y ellos nos van a pedir a nosotros qué es lo que necesitan".

Tercera en la lista de concejales aparece Liza Arrua Ziéssenis, quien también se suma a la política por primera vez. Es comerciante hace varios años en la ciudad.

"Hace 20 años vivo en Esquel, formé a mis hijas en esta ciudad. Cuando Matías me propuso, el denominador común fue que no por esta cuestión de los políticos y que queremos que la cosa sea diferente. Después de charlar con él y ver la gente que había convocado, dije que es la posibilidad desde mi aporte como comerciante. Entiendo que es difícil ser emprendedor o comerciante hoy por hoy y es la base de una economía sustentable. Puedo aportar de mi experiencia, de lo que significa sostener un negocio durante mucho tiempo. En la época de la pandemia me indignaron muchas cosas y yo sentía que no teníamos contención. Yo soy comerciante, generadora de empleo y esa parte la sufrimos bastante. Ahí vi que era la posibilidad de sumarse. Siempre nos quejamos desde afuera y se complica. Si me proponen ser parte de hacer las cosas diferentes, dije que era la posibilidad. Me gustó el equipo de trabajo y entiendo la experiencia de necesitar gente que te acompañe. Todos tenemos un Esquel mejor, que salga adelante, turístico, con otra energía, con muchos aviones y que la economía se reactive. Mi aporte viene por ese lado, desde lo que viví estos 20 años. No es fácil, hay que remarla. Nunca tuve participación política, pero para hace run cambio hay que estar adentro".

En cuanto a su aporte para el Concejo Deliberante, la comerciante consideró: "Hacer extensiva mi experiencia del trabajo una vez adentro del concejo, de una manera institucional. Poder transmitirlo y poder ser parte de que las cosas se transformen. Esa es la idea. Necesitamos que hayan cosas más fáciles para generar fuentes de trabajo. Que no todo pase por el empleo público. Entiendo que Matías me convocó para eso. Todos tenemos muchas ganas de trabajar, somos trabajadores y creo que es la única manera de hacerlo".

También estuvo presente Susana Pérez Arteaga, quien figura en la lista como primera concejal suplente. Es docente y actual presidenta de la junta vecinal del barrio Malvinas. "Estos últimos años me han visto en la vecinal del barrio Malvinas, pero en mi trayectoria soy docente de nivel inicial y primario. Toda la docencia me ha permitido tener un amplio conocimiento de familias de distintos barrios y de la educación en Esquel. También en salud tengo conocimientos, por mi enfermedad que soy referente de Endometriosis Chubut a nivel nacional. Eso también me ha abierto un panorama de lo que es transitar un panorama de salud y lo lejos que estamos de centros capacitados y lo que hay que padecer como pacientes", contó.

Sobre su aporte al equipo de trabajo, Pérez Arteaga destacó: "Estar adentro es comprometerse. Surgió lo del barrio porque muchas veces criticamos y la verdad que nos comprometemos poco. Fue mi caso y dije que me tenía que comprometer y armamos un gran equipo de trabajo en la sede del barrio. Mi compromiso social y mis ganas de hacer y de accionar me han llevado acá. El compromiso es representar al vecino y no con promesas, sino con acciones. Yo logré empezar de abajo y lograr cosas para llegar acá. Invitamos al vecino que sea parte, porque podemos lograr cosas. Escucharemos las demandas que son muchas y desde la vecinal nos pasó que las demandas no dependen de nosotros, sino que pasan por muchos lugares y esos tiempos hay que acortarlos. Vamos a armar un equipo para darle respuesta rápida al vecino, escucharlo y accionar. Basta de tiempos o de dilatar porque la gente está cansada. Un sencillo pedido te puede llevar dos meses entre que presentás una nota y vienen a observar. Ahí hay que apuntar, porque cada barrio tiene su necesidad. Queremos ver un Esquel mejor, yo soy nacida hace más de 40 años y esto me lleva a impulsar. Lo pensé porque no es una decisión fácil, porque es una exposición. Pero queremos dar respuestas a Esquel y cambiar la visión que hay en estos momentos".

Sobre el cierre, al hablar de las expectativas para las elecciones internas abiertas, la escribana Trucco opinó que "el ciudadano va a elegir al candidato que cree que lo va a representar y crea que va a ser menos burocrático. Todos creemos que podemos ser nosotros y estamos convencidos de que vamos a ser nosotros. Quien va a tener la última palabra va a ser el votante, el domingo a las 18 cuando se cierren las urnas y se cuenten los votos. Nosotros estamos muy contentos, el proyecto es muy lindo. Es un proyecto del que estoy muy contenta por cómo Matías lo tiene armado. Vino trabajando durante tantos años en la municipalidad y creo que vamos a salir adelante".

"Matías nos representa el hacer y el tener respuestas. La decisión va a ser optar por quien vimos que hizo. Yo creo que Matías funcionó como funcionario y lo vimos personalmente. Las cosas se hacían y eso queremos llevarlo a las generales", concluyó Arrúa Ziénessis.

"Invitamos a todos los vecinos a que participen, porque es una decisión importante. Se está jugando la intendencia de Esquel. Capaz les lleva un tiempito ir y votar. Yo no soy afiliada a ningún partido e invito a la gente que tiene cierta resistencia a aportar su granito de arena. El que quiera charlar, estamos a disposición. Bienvenidos y a sumarse", cerró la presidenta del barrio Malvinas.