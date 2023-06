El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió a la situación de la tarifa social en la ciudad y el reclamo de algunos vecinos para ser incluidos en la misma.

En este sentido, el mandatario local indicó que Esquel es el único municipio en el país que "tiene una tarifa social que se hace con fondos municipales, es decir con el aporte de todos los vecinos de la ciudad".

Y explicó que en otros lugares eso está hecho por Nación o Provincia, en el primer caso se implementó un subsidio para más de 100 vecinos en la ciudad y hay un cruce de datos para brindar esa asistencia del Estado a quienes más lo necesitan.

Ongarato manifestó que le piden que muchos más sean beneficiaros "y eso me da que pensar, porque la inflación no la generamos nosotros y nos estamos haciendo cargo de algo que no nos corresponde".

"Nos piden más en un momento donde la recaudación municipal está bajando. Cada vez que hay elecciones estos vecinos aparecen con reclamos que demandan más erogación que impide brindar servicios a otros vecinos", concluyó Ongarato.