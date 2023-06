Juan Pablo Luque y Sebastián Balochi mantuvieron una agenda de trabajo en Sarmiento, donde recorrieron las calles dialogando con los comerciantes y luego visitaron tres escuelas: La N° 82, la escuela N° 739 y la N° 725 de condición agrotécnica, una orientación ligada a la producción que Luque quiere volver a fomentar en distintos puntos de la provincia.



Luego del recorrido, Juan Pablo Luque manifestó su agradecimiento a Balochi y a toda la gente de Sarmiento “por el recibimiento, que no me sorprende porque cada vez que venimos la calidad humana es igual. Nos conocemos mucho entre los habitantes de las dos ciudades, con Sarmiento nos hermanan muchos temas que tienen que ver con el día a día de nuestros pueblos, de una región que tiene desafíos importantes por delante y muchos de los problemas son comunes”.



Sobre la visita a las escuelas, afirmó que “cada vez que visitamos un establecimiento, de cualquier parte de la provincia, nos damos cuenta de que afortunadamente no todo está perdida, porque hay muchísima gente que pone el cuerpo, el corazón y la cabeza todos los días para mantener un sistema educativo que sin dudas está en crisis desde hace varios años y es urgente una remediación”.



En este sentido, consideró que “la educación nos afecta a todos y a todas, a los alumnos, docentes, auxiliares, padres, y es necesario que todos nos involucremos para cambiar esta situación. Mi compromiso es muy concreto para reestructurar y remediar el sistema educativo y tenemos un plan para eso”.



Sin embargo, aseguró que “uno ve historias conmovedoras como el caso de Nicolás, un alumno de la escuela N° 739 que hoy le entregaron un reconocimiento porque ayer le salvó la vida a un compañero realizándole una maniobra de reanimación. Aplicó un conocimiento fundamental que adquirió y supo cómo ejecutarlo. Quizás lo aprendió o no en la escuela, pero sin dudas el colegio le dio herramientas para resolver una situación crítica. Por eso la educación es fundamental para cualquier tránsito de la vida”.



En la escuela agrotécnica se encontró con otras situaciones. “Las escuelas técnicas y agrarias deben volver a ser un pilar fundamental en cada rincón de la provincia. En Chubut la demanda de gente para trabajar en los campos es permanente, no se consigue y nosotros debemos fomentarlo porque nuestro eje productivo tiene que tener como pata fundamental esa base, gente con conocimientos para desarrollar los planes”.



Por su parte, Balochi valoró la presencia del candidato a gobernador y afirmó que “es muy importante la posibilidad de generar un encuentro con los vecinos junto a Juan Pablo, más allá de que él conoce muy bien Sarmiento, venimos trabajando juntos a nivel regional, tratando de tender lazos, fortaleciendo la región”.



En ese sentido, ponderó la candidatura de Juan Pablo Luque como la mejor opción para la provincia: “Para quienes vivimos en la zona sur de la provincia, que haya un candidato a gobernador de esta región es muy importante, no solo por Comodoro y Sarmiento, sino por Río Mayo, Río Senguer, toda la comarca. Hay un desafío enorme en Chubut, de solucionar muchas cosas que los chubutenses esperan”.



“Juan Pablo tiene algo que lo hace diferente al resto y es que tuvo y tiene que gobernar la provincia más compleja de la provincia que es Comodoro Rivadavia, así que no nos cabe duda que tiene muñeca para timonear y tratar de buscarle solución a los problemas que tienen los chubutenses hoy”, sentenció.