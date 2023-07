En el programa de hoy de Firma y Aclaración recibimos a Patricia Berra, candidata a intendente de Esquel por el Partido del Trabajo y del Pueblo; docente de educación especial, jubilada a los 54 años. Patricia nos compartió su pasión por la docencia y la política, y cómo ambas vocaciones se entrelazaron en su vida.

"Desde que me jubilé, me lancé de lleno a la carrera política", dijo Patricia, destacando su pertenencia al peronismo de centro izquierda. Sin embargo, reveló que su partido, el Partido del Trabajo y del Pueblo, no pudo participar en las elecciones en alianza con el frente Arriba Chubut debido a diferencias en las condiciones para participar en la interna. Por ello, decidieron presentar su propia lista para Esquel, enfocándose en su propuesta sin estar ligados a la figura de Arcioni.

“Esta herramienta electoral que es el partido justicialista, en esta oportunidad no nos dio la posibilidad de participar. Nosotros hicimos desde la interna del partido todo lo posible por participar, que en estas elecciones conformó el frente Arriba Chubut. Nosotros tenemos mucha militancias política y social los que conformamos nuestro espacio dentro de Esquel, entonces queríamos participar en la interna con una lista para Esquel, sin Arcioni.”.

El enfoque central de su candidatura es el eje "tierra, techo, trabajo". Patricia explicó que, desde la intendencia de Esquel, buscará generar las condiciones para que el trabajo sea accesible a los vecinos de la ciudad. Propone la puesta en marcha de la adoquinera municipal para emplear cooperativas de trabajo locales en el arreglo de calles, creando un espacio de formación y asesoramiento para emprendedores y productores locales en el CAPEC.

Insiste que desde la intendencia se deben de generar las condiciones para crear puestos de trabajo y que vengan empresas a la ciudad. Como por ejemplo crear o utilizar algún espacio para generar un mercado municipal para emprendedores, artesanos y productores locales y regionales.

Respecto a los recursos y bienes naturales de la región, Patricia defiende que deben estar en manos del Estado para evitar desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible y equitativo.

En el mediano plazo, su objetivo es establecer políticas de Estado que perduren más allá de las gestiones, con el fin de lograr un desarrollo continuo y sostenible para Esquel. También plantea repensar el sistema impositivo para favorecer a los que menos tienen y gravar a aquellos que poseen propiedades sin utilizar.

“Y los que más tienen, o los que tienen bienes sin utilizar, como los que tienen más de 10 terrenos en la especulación inmobiliaria y no se utilizan para nada, hablo más de 10, no el que tiene dos terrenitos para sus hijos, paguen mayores impuestos, o las comercializadoras y supermercados grandes que pagan donde tienen sus sedes centrales, paguen acá, se probó en otros municipios durante la pandemia, es legalmente posible, nosotros creemos que acá también se puede hacer para obtener mayores recursos y que sean real las propuestas que hacemos”.

En cuanto a la generación de empleo, Patricia enfatizó que no hay soluciones mágicas, pero confía en que, a través de un trabajo constante y políticas de desarrollo sostenibles, Esquel podrá alcanzar un futuro prometedor.

Con sus propuestas claras y su enfoque en el desarrollo sostenible y la igualdad social, Patricia Berra espera ganar la confianza de los ciudadanos de Esquel y llevar adelante su visión de "Esquel en Marcha". Las elecciones se acercan, y los votantes tendrán la oportunidad de evaluar y decidir qué propuestas consideran más adecuadas para el futuro de la ciudad.