La jueza de garantías Carolina Marín autorizó la apertura de investigación de un caso que se produjo en Rawson en horas de la tarde del miércoles, cuando un hombre golpeó a dos mujeres en medio de un conflicto familiar que terminó con la detención del ahora imputado. La Fiscal pidió la aplicación del “juicio rápido”, ya que consideró que se cumplían los requisitos para que se avance en esta posibilidad procesal.

El Ministerio Público Fiscal representado en este caso por la Fiscal Jefe de Rawson, Florencia Gomez junto al procurador de fiscalía Leonardo Cheuqueman, solicitó ante la jueza Marin la aplicación del instituto de Juicio rápido, por contar con todos los elementos de prueba dentro de las primeras 24 horas. El caso está calificado como “lesiones leves agravadas por ser en un contexto de violencia de género y amenazas, en calidad de autor”.

La magistrada dejó abierta la investigación, avaló la legalidad de la detención, aunque no prosperó el pedido de juicio rápido a la espera de las conclusiones que se obtendrán de las medidas de prueba pedidas por el defensor.

Mientras que la Fiscalía de Rawson pidió la aplicación de un juicio rápido, la defensa del imputado se opuso y anticipó además la posibilidad que se aplique alguna “solución alternativa del conflicto”.

Para los encargados de llevar adelante la investigación Florencia Gómez y Leonardo Cheuquemán, las pruebas reunidas hasta el momento, la pena prevista por ese delito y otras formalidades, permitía que se aplique el juicio rápido, previsto en el Código Procesal Penal del Chubut. Sin embargo, para el defensor oficial, Pablo Sánchez, aún deben esperarse resultados de dos pruebas pedidas por esta parte, como lo son los testimonios del episodio, y el análisis del contenido del celular del imputado.

La jueza Marín escuchó ambos planteos y resolvió, declarar, en primer lugar, legal la detención, y otorgó la apertura de Investigación, la prohibición de acercamiento y prohibición de contacto por los 6 meses, además, el acusado deberá firmar tres veces por semana a la Oficina Judicial durante los 6 meses que dure la investigación.

Violencia de género

Los hechos ventilados en audiencia dan cuenta de una extrema violencia hacia dos mujeres, a quienes un hombre lesionó mediante golpes de puño y amenazó con matar a todo el grupo familiar. El hecho se produjo en Rawson cerca de las 14 horas del pasado día miércoles en la vía pública sobre la calle Murga, en medio de una reyerta familiar.

La fiscalía argumentó contar con elementos para acreditar la autoría del imputado con el personal policial interviniente y los testigos presenciales en la vivienda del grupo familiar y los registros de las cámaras de seguridad.

También se advirtió que hay una presunción razonable de que el imputado no quiera someterse a la acción de la justicia ante la cronicidad de los hostigamientos y amenazas hacia su ex pareja y grupo familiar de su ex pareja, sumado a hechos de violencia.

En el mismo sentido, se tuvo en cuenta la adhesión de la Argentina a convenciones internacionales en el combate de la violencia de género como las de Belem do Para y Cedaw. En el mismo sentido, se tuvo en cuenta instrucciones generales del procurador general Jorge Miquelarena, en cuanto a los casos de violencia de género y su factibilidad de que aplique un juicio rápido.

“Los instrumentos internacionales nos obligan a poner especial atención en los casos de cronicidad de violencia y conductas, violación de normas preventivas y escalada en el nivel de conflicto. Este caso tiene todos los requisitos, por lo que entiendo que la única medida posible para preservar la integridad física de la víctima y del grupo familiar, y evitar el peligro de fuga es la prisión preventiva, que se presenta como estrictamente proporcional, pudiendo pensar en una pena de cumplimiento efectivo por los concursos de delitos que se le imputan”, argumentaron los fiscales.

Gravedad

Para Gómez y Cheuquemán, lo ocurrido “fueron hechos de extrema violencia hacia dos mujeres, a quienes lesionó mediante golpes de puño y amenazó con matar a todo el grupo familiar, todo ello en presencia de los niños menores, hijos del imputado y de la víctima. Todo lo ocurrido frente a sus hijos tomo un cuchillo se autolesionó a la altura del abdomen, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad”.

Por todo este accionar, la Fiscalía calificó los hechos en la figura de lesiones agravadas y amenazas, todo en concurso real en calidad de autor.