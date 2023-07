Un audio que Gabriel José “Pepe” Ferreyra envió a su novia horas antes de desaparecer del barco “Viento Nuevo” sería clave para saber qué fue lo que pasó. En el audio le decía que “una de las barandas de contención estaba en malas condiciones y renegaba por eso”. Gabriel Ferreyra, de 37 años, oriundo de Necochea y padre de un hijo, navegaba el sábado 15 de julio como parte de la tripulación del buque pesquero "Viento Nuevo". Se encontraban a unas 110 millas de Puerto Madryn, más precisamente en la zona de Punta Ninfas en jurisdicción de Chubut.Ese día, sus compañeros lo vieron cerca de las 6 de la mañana; luego, cuando lo llamaron a comer en horas del mediodía, se dieron cuenta de que no se encontraba dentro de la embarcación.

El capitán de la embarcación dio aviso a las autoridades de Prefectura Naval Argentina (PFA) y se desplegó un operativo en la zona, con la colaboración de otros buques pesqueros.Sergio Gabriel Cernadas, jefe de la Prefectura Naval en Comodoro Rivadavia, dio detalles del operativo y relató días atrás que una de las mayores dificultades es que pasaron al menos tres horas desde el momento en que se dieron cuenta de que no estaba a bordo, y eso establece un escenario dinámico por el desplazamiento de la embarcación en ese lapso.

Una de las hipótesis que se maneja es que podría haber caído debido a un "golpe de agua", pero esa versión no está confirmada, ya que, al momento de su desaparición, no había ninguna alerta meteorológica vigente por mal tiempo.

La familia del hombre llegó a la provincia de Chubut para seguir de cerca la búsqueda. "Estuve hablando con los marineros que trabajaban con él y nadie se explica lo que pasó con Pepe", contó Simón uno de sus hermanos.

"Solamente que lo vieron por última vez a las 6 de la mañana, cuando se iba a acostar y después al mediodía, cuando el cocinero llamó para el almuerzo, se dieron cuenta de que no estaba".

En este marco, el hombre contó que el día anterior antes de zarpar, su hermano le envió un audio a la novia: “Le hace saber que la embarcación no estaba en condiciones de salir, porque una de las barandas estaba mal y él estaba renegando con eso, porque lo hacían salir igual".

“Yo me pregunto hoy por qué Prefectura habilitó a ese barco para que saliera si no estaba en condiciones. Entiendo que hay presiones de las empresas para que sigan pescando, pero es la tercera vez que sucede lo mismo y no logro entender cómo, con los antecedentes de la embarcación, siguen perdiendo vidas de marineros”, dijo en referencia a que en 2020, un maquinista también desapareció cuando navegaba en cercanías de Mar del Plata. El cuerpo nunca fue encontrado.

La investigación de Ferreyra está caratulada como "averiguación del paradero", donde las autoridades trabajan con los testimonios de los tripulantes y la inspección al buque para establecer qué sucedió ese sábado por la mañana.

La familia solicita que no dejen de buscarlo porque "necesitamos llevar a Pepe a su casa, hay un hijo que lo está esperando y sólo pedimos que agoten todos los recursos”.