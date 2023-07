En su visita en Esquel, la candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda Unidad, junto a la candidata a diputada provincial, Omayra Rocha, y el candidato a intendente de Trevelin, Daniel Catalán brindaron una conferencia de prensa de cara a las elecciones municipales y provinciales del domingo.

"Logramos armar el Frente de Izquierda con militantes, trabajadores, estudiantes y vecinos para ofrecer una alternativa de los trabajadores, una alternativa de izquierda que se plante para discutir hacia donde vamos políticamente. El mensaje nuestro es que tenemos que romper con la vieja política, abrimos nuestras opciones para construir una alternativa que se plante frente a las políticas patronales", sostuvo el candidato Daniel Catalán.

"Tenemos altas expectativas, tenemos una buena llegada a la gente, sentimos mucho apoyo de nuestra comunidad, tanto en Trevelin como a nivel provincial. Nos presentamos como listas municipales en diferentes localidades y ciudades de Chubut, como comodoro. Vemos el crecimiento y queremos que se refleje en los resultados electorales", agregó.

El candidato fue crítico con las demás fuerzas políticas que competirán este domingo por la gobernación:

"Hay un escenario en el que se están tirando con de todo. En los debates provinciales no dicen nada concreto, hablan de propuestas, planteos brillantes pero no dicen cómo, no hablan de la economía. Nosotros somos claros con eso, decimos que no hay que pagar la deuda provincial"

La candidata a diputada provincial, Omayra Rocha, indicó que la lista 1104 está conformada por "militantes, luchadores de distintos sectores que se han visto afectados por las políticas de ajuste de Mariano Arcioni, que ahora en un pacto de impunidad le dan legitimidad y lo llevan en las listas nacionales. Somos la verdadera alternativa e invitamos a los vecinos decepcionados de la vieja política, que nos ha traído a esta crisis, a votarnos. Los llamamos a seguir construyendo esta alternativa, reivindicamos la política como herramienta para intervenir y transformar la realidad".

Por su parte, la candidata a gobernadora, Emilse Saavedra, sostuvo que existe un "desencantamiento" de los vecinos respecto a la política partidaria que se debe "al fracaso de los sucesivos gobiernos, que han dicho que van a legislar en nombre del pueblo, que toman deuda en nombre del pueblo pero en realidad terminan siendo un fracaso".

"Para nosotros es importante dar a conocer nuestras propuestas. tenemos No tenemos espalda económica porque nos financiamos con el aporte de los compañeros, trabajadores y eso también nos limita. No tenemos ese presupuesto, nuestra campaña fue siempre a pulmón, y lo va a seguir siendo, el boca a boca, vecino a vecino. No venimos a prometer nada, no tenemos una política clientelar, no le decimos a la gente te vamos a dar un par de zapatillas o colchones", sostuvo.

"No estamos prometiendo pero ternemos propuestas concretas. En caso de llegar a la gobernación vamos a dejar de pagar la deuda de la provincia y si llegamos a la presidencia del país, porque son deudas que se tomaron en nombre del pueblo", resaltó.

"Llamamos a que nos acompañen el 30 de julio porque necesitamos construir una herramienta de defensa propia, estamos cansados de que nos gobiernen los mismos de siempre y siguen haciendo siempre lo mismo. Para cambiar algo, hay que cambiar todo", concluyó.