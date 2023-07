Cinco de los seis candidatos a la intendencia de Esquel se ven las caras en un nuevo debate. En esta ocasión, la actividad organizada por Radio Nacional tiene lugar en el Centro Cultural Esquel Melipal desde las 19 hs de este miércoles.

La actividad contempla no solo preguntas de la organización, sino además, cuestiones que ha planteado la comunidad de Esquel.

La primera pregunta del debate, fue la siguiente:

¿Cuáles son las tres principales políticas públicas que pondrán en marcha durante los primeros 100 días, en caso de ser electos como autoridades de nuestro municipio?

JUAN MANUEL PERALTA (ARRIBA CHUBUT)



"En primer lugar vamos a reactivar la obra pública. Esquel merece que la obra pública esté activa. Vamos a reactivar la UEPROMU; hacer muros de contención para evitar desmoronamientos

administrar las tierras fiscales; viviendas vecinos y un municipio transparente. que no hay inspecciones para que los comerciantes puedan trabajar tranquilos

MATÍAS TACCETTA (JUNTOS POR EL CAMBIO)

"Estamos acostumbrados a que los gobiernos pasan y se empieza de cero. Eso hace que las políticas públicas que eran exitosas no se continúen. Vamos a trabajar fuertemente en un nuevo organigrama en el municipio mas ágil que el actual. El presupuesto y la tributaria será una cuestión importantísima en la transición que llevará 5 meses. Tenemos planteado presupuestar por objetivo y que la gente sepa cuáles son. Como política pública está planteado la creación del instituto municipal de la vivienda que va a facilitar el acceso y generar puestos de trabajo; el plan para fomentar la inversión turística y un departamento PYME que esté mano a mano con los comerciantes que generan puestos de trabajo".

FLAVIO ROMANO (FRENTE VECINAL ESQUEL)

"Reconstruir la autoridad municipal. Que sea respetada porque respeta a los vecinos; porque es un buen servidor público. Revisando el el estatuto y el organigrama municipal. Que cada trabajador municipal tenga claro cuál es su función. Es muy importante que podamos enfocarnos en acercarnos al pueblo al que servimos; hay que estar todos los días con los vecinos, no solamente en campaña. Los vecinos reclaman ser escuchados.

"Generar empleo; ocuparnos de las tierras y vivienda; y reconstruir la autoridad municipal".

PATRICIA BERRA (ESQUEL EN MARCHA)

La candidata hizo referencia a los tres ejes de campaña, Tierra, techo y trabajo; "la realidad de los vecinos, poca disposición de viviendas para alquilar y el costo altísimo de terrenos hace imposible el acceso a la vivienda. Lo vamos a poner en práctica de la siguiente manera; poniendo a disposición de una planificación integral de Esquel las tierras municipales. Hay que gestionar para brindar lugares accesibles a los vecinos. Eso nos va a permitir la construcción de viviendas y el acceso al trabajo. El municipio tiene que ser el que primero gestiones la obra pública para la construcción de viviendas en los barrios populares. Cada familia de acuerdo a sus recursos podrá elegir una forma de construcción". También mencionó el trabajo articulado con instituciones como el CIEFAP.

JAVIER COMPARADA (RENOVACIÓN Y DESARROLLO)

"No tenemos tres medidas específicas pero voy a elegir las tres más representativas; la base medular de lo que venimos conversando es que necesitamos en Esquel para que se produzca un desarrollo, es un gobierno de transición. Considero que hay que integrarlo con las diferentes fuerzas políticas. Esquel se ha estancado aun teniendo gobierno del mismo color político. Este gobierno tuvo el mismo color que a nivel nacional, sin embargo no hemos tenido la oportunidad de terminar el aeropuerto. Otro tema es producción y empleo; apuntar bien fuerte a las inversiones que no tenemos en Esquel".