Rivera: "En el municipio necesitamos un buen administrador y la persona indicada es Javier Comparada"

En diálogo con Red43, Jorge Rivera y Norma Abitú, candidatos del partido Renovación y Desarrollo que encabeza Javier "Chino" Comparada, se expresaron de cara a las elecciones municipales y provinciales del domingo.

"Me defino como un militante social, he actuado como presidente de barrio, como dirigente en la liga de Independiente y como delegado sindical. Mi militancia política comienza hace 20 años atrás en el Partido Justicialista y hoy me toca ocupar el segundo lugar en la lista de concejales del Chino Comparada", sostuvo Jorge.

Sobre los trabajos de campaña, sostuvo que recorrieron los barrios para dar a conocer la boleta a los vecinos. "Nos movemos con recursos propios, hacemos todo a pulmón. Estamos a full, tenemos muy buena recepción de los vecinos. Las expectativas están siendo superadas y nos asusta que nos pongan tanta carga, pero esto es política y uno tiene que asumir la responsabilidad que el vecino está dispuesto a depositar en nosotros", dijo.

Destacó que una de las necesidades que tienen los vecinos es la pavimentación de los barrios.

"Hemos tomado nota sobre eso y uno de los ejes de Javier es un "plan revolucionario de adoquinamiento de calles". Queremos revolucionar distintas arterias de la ciudad", sostuvo en este marco.

Asimismo, señaló que otro de los ejes de gestión de Comparada será el "empoderamiento de las juntas vecinales". "Vamos a dotar de presupuesto a las juntas para que ellos mismos planifiquen las obras para los barrios. Queremos poner en práctica el presupuesto participativo; apuntamos a reforzar la figura de los gobiernos vecinales, en donde los presidentes de barrio tienen la responsabilidad de todo, es un primer escalón para demostrar que el vecino también tiene los dotes dirigenciales y para ello es necesario que manejen su propio presupuesto", sostuvo el candidato a concejal.

Además, indicó que en caso de ser gobierno municipal, van a "impulsar el Convenio Colectivo de Trabajo para los empleados municipales". "Una ley superadora que tipifique las relaciones laborales, entre el Ejecutivo y los gremios, la relación entre empleados y abarcar a todos los trabajadores", aseguró.

El candidato a concejal pidió que acompañen con su voto la lista de Renovación y Desarrollo en las elecciones de este domingo.

"Llevamos a un candidato que no participó en política, es una persona que hace 20 años subsiste con un emprendimiento privado. Creemos que en el municipio necesitamos un buen administrador y la persona indicada es Javier Comparada", sostuvo.

Por su parte, Norma Abitú, sostuvo que trabaja con Javier Comparada hace 15 años.

"Nos va a ir bien. La gente está cansada de siempre lo mismo. Javier hace muchos años trabaja en política, pero no tuvo nunca un cargo. La gente le va a dar la oportunidad porque estamos cansados de las mismas caras", indicó.

Asimismo, destacó que en el marco de la campaña trabajan en la ayuda social. "Tuvimos reuniones con los vecinos de Valle Chico en donde está funcionando un comedor, donde estamos aportando y estoy ayudando personalmente porque ahí se da la comida los sábados y los miércoles hay un merendero", indicó.

"Los vecinos nos expresaban que se sienten olvidados, no tienen señal, se les corta la luz, no tienen agua potable, se les entrega la leña tarde y mojada, tienen muchas necesidades", concluyó.