En el marco de un nuevo juicio de extradición a Facundo Jones Huala, el Fiscal Rafael Vehils Ruiz señaló que solicitaron que se rechace ambos planteos de la defensa: "uno por considerar que no se trata de una cuestión preliminar. La segunda cuestión, se trata de una nulidad que consideramos que no debía prosperar porque no había afectado en lo más mínimo a ningún derecho de defensa, ni del debido proceso".

"Hay que recordar que, la Fiscalía, en estos procesos, representa a la extradición"

"Esto no es un juicio criminal. Es un juicio donde se trata la admisibilidad de lo que pide Chile", aclaró el fiscal, destacando que "la defensa quiso volver a evaluar si lo que había pasado en la República de Chile estaba bien o no".